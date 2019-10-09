В Пермской художественной галерее откроется выставка русского средневекового придворного искусства

На выставке представлены шестьдесят три экспоната, раскрывающие разнообразие деятельности кремлевских мастерских в XVII столетии и отражающие уникальность, мемориальную ценность и стилистическое богатство собрания Музеев Московского Кремля.

В Иконной палате, которая занимала ведущее положение в формировании искусства XVII века, сфера деятельности придворных мастеров была разнообразна – от росписей храмов до книжных миниатюр, от произведений иконописи до декоративного оформления мебели и игрушек. На выставке представлены произведения ведущих мастеров – иконы «Феодор Стратилат» 1676 года Симона Ушакова и «Николай Чудотворец» 1669 года Федора Зубова.

Царицына, Мастерская и Постельная палаты ведали обслуживанием личных нужд и покоев царской семьи, а также созданием предметов богослужебного облачения. Экспонируемые на выставке предметы церковного облачения – митра и палица с изображением «Распятия» – являются замечательными примерами работы царицыных швей 1680-х годов.

Драгоценную посуду, церковную утварь и оклады икон изготавливали в Серебряной и Золотой палатах, где работали мастера-ювелиры различных специальностей, выполнявшие заказы царского и патриаршего дворов.

На выставке представлены предметы конского убранства, в XVII веке хранившиеся в Конюшенной казне, как и парадная униформа того времени – бархатные кафтаны с вышитыми на груди двуглавыми орлами.

Среди демонстрируемых на выставке предметов Оружейной палаты – сабля, палаш, кончар, карабин, пищаль и пистолеты – выдающиеся памятники русского парадного клинкового и огнестрельного оружия.

Заключительный раздел выставки посвящен боярину и оружничьему, руководителю Оружейной палаты Богдану Матвеевичу Хитрово, при котором кремлевские мастерские достигли своего расцвета.

Во время работы выставки сотрудники Музеев Московского Кремля проведут экскурсии, творческие занятия и конкурс рисунка для воспитанников пермских детских домов. Победители конкурса детского рисунка будут приглашены в Москву для награждения, а их работы будут демонстрироваться в парадном вестибюле Оружейной палаты.