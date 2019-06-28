На заборах Перми появятся медведи, кокошники и ископаемые пермского периода

Жюри фестиваля «Длинные истории Перми», который проводится в рамках проекта «Пермский период. Новое время», определило победителей конкурса со всей России. Всего победило девять проектов: «Ископаемые пермского периода» Аделины Шайдулиной (Москва), «Уралучгун медведь» Михаила Павлюкевича и Ольги Субботиной (Пермь), «Кокошник как русский космос» Дианы Воуба (Москва), «Пространственно-временной континуум» Игоря Рядова (Пермь), «Россия сама по себе арт-объект» Владимира Абиха (Санкт-Петербург), «Жёлтая уточка» Константина Беньковича (Санкт-Петербург), «Форма. Пермь» Саши Куриленко (Санкт-Петербург, Пермь), «Время – это любовь» Нины Стадник (Москва, Ростов-на-Дону), «Мы были здесь» Катерины Мухи (Москва).

Волонтеры фестиваля уже начали готовить заборы к нанесению рисунков – очищать их от объявлений и мусора и наносить фоновую краску. В этом году планируется разрисовать 18 заборов, общая протяженность 3750 метров. Завершить работы и презентовать их планируется в середине августа.