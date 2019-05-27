В арт-пространстве «Дом Боне» 31 мая открывается завершающая часть проекта «Искусство цвета»

31 мая 2019 в арт-пространстве «Дом Боне» открывается завершающая часть проекта, посвященного теории цвета Йоханнеса Иттена, – «Искусство цвета: КРАСНЫЙ». В основу выставочной трилогии легла колористическая аранжировка выставок по одному из основополагающих цветов: синему, желтому или красному.

Вполне предсказуемо, что, по сравнению с остальными, «красная» часть имеет самый яркий, даже взрывной характер. Красный цвет – пламя жизни и страсти – способен быть теплым и радостным или, напротив, неистово горящим, сжигающим все на своем пути. Поэтому единство художественного образа выставки достигается не только группировкой работ по доминирующему цвету, но и за счет их общей энергетики – брутальной, пылкой, местами надрывной.

Кроме того, экспозиционное построение завязано на антагонизме фигуративной и беспредметной живописи. Погружение простых и, казалось бы, понятных изображений – раков и крабов – в красное абстрактное марево порождает нетипичную эстетику, новизну видения и особый, концептуальный ритм пространства.

Динамичное чередование реалистичных и абстрактных картин создает живую, пластичную среду – неразрывное единство двух параллельно существующих миров, которые проглядывают один через другой. Внимание зрителя естественно и логично переключается с алых раков Валерия Бендера на эфемерный любовный «букет» Александра Шушунова, с выцарапанных огненных символов Вадима Михайлова на пульсирующие цветовые поля Игоря Турбина, затем вновь натыкается на огромные клешни и в итоге падает в черную дыру депрессии Александра Новикова.

Галерея «Дом Боне», Тополевый пер. 5, с 1 июня по 10 июля

Возрастное ограничение: 16+