В галерее «Дом Боне» открылась выставка «Искусство цвета: СИНИЙ»

Галерея «Дом Боне» встречает весну новым циклом выставок «Искусство цвета», посвященных феномену цвета как таковому.

В основу выставочного проекта легла теория крупнейшего исследователя-колориста Иоханнеса Иттена об основополагающем цветовом трезвучии СИНИЙ – ЖЕЛТЫЙ – КРАСНЫЙ. Это базовые цвета, смешивая которые, можно получить все остальные оттенки. Соответственно, каждая часть выставочной трилогии будет акцентировать внимание на одном из них.

Первая выставка проекта посвящена пространственно-психологическому влиянию синего цвета. Таинство синего цвета раскрывается через метафорические, скрытые от глаз, миры Ольги Молчановой-Пермяковой, умиротворение тихих вод и бескрайних полей Ии Милашиной, через радость спокойного созерцания в работах Рады Денисенко. Эмоциональная холодность снежного пейзажа Анны Демидовой и хрустальная хрупкость замерзшего женского тела Анны Печориной раскрывают другой, прекрасный, но не всегда позитивно окрашенный потенциал синих оттенков.

Выставка будет работать с 5 марта по 24 апреля. 6+