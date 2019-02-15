В Перми откроется фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто»

В преддверии Дня защитника Отечества, 18 февраля, в пермском Историческом парке «Россия – Моя история» начнет работу всероссийская выставка «Герои России, какими их не видел никто». Фотопроект создан Благотворительным фондом «Память поколений» и реализуется третий год подряд, но в Перми выставка пройдет впервые.

Главными действующими лицами фотоснимков стали Герои России и Советского Союза, Герои Труда и ветераны боевых действий из разных регионов страны – всех их объединяет сила духа, мужество и героизм, проявленный при выполнении своего долга перед Родиной, зачастую связанный с тяжелыми травмами, которые эти люди перенесли с достоинством. Они смогли найти в себе силы подняться и идти дальше к достижению своих целей. Одним из участников проекта стал Герой России из Перми Сергей Яшкин.

Фотография Сергея Яшкина и других участников проекта созданы одними из самых известных и востребованных фотографов России – Данилом Головкиным и Ольгой Тупоноговой-Волковой, которые работают над проектом pro bono с самого начала. Они показывают ветеранов в непривычных образах, демонстрирующих силу духа, веру в собственные силы и безграничные возможности каждого.

Фотовыставка будет работать до 15 апреля в Историческом парке «Россия – Моя история» на Монастырской, 2.