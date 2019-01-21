Пермь станет одним из пяти городов, где пройдут семинары и лекции City&Culture

12 и 13 февраля в музее современного искусства PERMM пройдет серия бесплатных образовательных мероприятий от экспертов британской компании по развитию культурной сферы — Create London. Публичная лекция «Художники, (не)нужные городу» и семинар по культурному проектированию City&Culture организованы Институтом «Стрелка» и Отделом культуры и образования Посольства Великобритании в Москве совместно с Creatе London .

Во время лекции Эдриан Гэррард, генеральный и креативный директор Create London, и Диана Эбаньес Лопес, руководитель отдела инвестиционных проектов, расскажут о том, как искусство помогает решать социальные проблемы, как творческие проекты могут оказывать долгосрочное воздействие на городские сообщества, а также как наладить коммуникацию разных участников городских преобразований. Одним из первых проектов Create London стала культурная программа на Олимпиаде 2012 года в Лондоне. С тех пор команда значительно расширила своё портфолио — на её счету как масштабные программы ревитализации городских территорий, так и более камерные проекты, разработанные под нужды конкретных сообществ.

В рамках двухдневного семинара City&Culture под руководством Create London локальные специалисты в области культуры, городские активисты, архитекторы и урбанисты будут работать над концепцией обновления городской среды Перми — и учиться вовлекать в этот процесс местные сообщества. С помощью методик, предложенных британскими тренерами и специалистами департамента соучаствующего проектирования КБ Стрелка, Натальей Маковецкой и Константином Лавровым, участники смогут пройти путь от идеи до готового плана проекта, а вдохновляющие кейсы из культурной практики Великобритании и России позволят им по-новому взглянуть на форматы и способы взаимодействия культуры и города.

Кроме этого, образовательные мероприятия пройдут во Владивостоке, Воронеже, Санкт-Петербурге и Калининграде.