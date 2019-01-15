Автомобильный музей «Ретро-Гараж» объявил о закрытии

Пермский частный музей автомобилей «Ретро-Гараж» временно закрылся из-за проблем с арендой. «Секретов нет – основная проблема для музея – высокая оплата за арендуемое помещение. Это более 3 600 000 в год без коммунальных платежей» – сообщила администрация музея на своей странице в социальной сети. Сейчас к переговорам с арендодателем подключилось краевое министерство культуры.

В музее пообещали сделать все для выполнения взятых обязательств, в том числе по реализации Президентского гранта, а также призвали пермяков не переживать о приобретенных сертификатах – срок их действия будет продлен.