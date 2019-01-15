Музеи Перми присоединятся к международной акции #MuseumSelfie

В этом году международная культурная акция состоится 16 января. Участники акций делают интересные и оригинальные селфи на фоне любого музейного экспоната, картины, скульптуры и выкладывают в социальные сети фотографии с хештегом #museumselfie. Для пермяков хештег – #MuseumSelfiePerm.

В Перми акция совпадет с «бесплатной средой» в государственных музеях, поэтому делать фотографии можно бесплатно. Главное не нарушать правила пребывания в культурном учреждении, не вредить экспонатам и следить, чтобы они попадали в кадр.