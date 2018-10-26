В культурном пространстве «Часовой завод» начнет работу новая галерея «Переход»

Запуск галереи «Переход» является олицетворением связи искусства и промышленности. Мы живем в технологическом мире, который в сознании современного человека становится естественным ландшафтом. Мы каждый день проходим мимо знакомых вещей. Мы выбрасываем огромное количество предметов, которые перестали выполнять свою функцию. И часто не видим красоты, спрятанной в обыденности. Рустам Исмагилов увидел, как промышленный хлам может превратиться в произведение искусства.

Работы Альфиза Сабирова, в свою очередь, концентрируются на представлении, что природа и человек связаны едиными законами жизни. Обращаясь к восточному эпосу, автор переосмысляет его, как остро современный художник, использующий игру форм, фактур материалов, создавая сложные взаимодействия пластики и пространства.