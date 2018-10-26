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В культурном пространстве «Часовой завод» начнет работу новая галерея «Переход»

С 27 октября в культурном пространстве «Часовой завод» начнет работу новый проект с символичным названием - галерея «Переход».

Запуск галереи «Переход» является олицетворением связи искусства и промышленности. Мы живем в технологическом мире, который в сознании современного человека становится естественным ландшафтом. Мы каждый день проходим мимо знакомых вещей. Мы выбрасываем огромное количество предметов, которые перестали выполнять свою функцию. И часто не видим красоты, спрятанной в обыденности. Рустам Исмагилов увидел, как промышленный хлам может превратиться в произведение искусства.

Работы Альфиза Сабирова, в свою очередь, концентрируются на представлении, что природа и человек связаны едиными законами жизни. Обращаясь к восточному эпосу, автор переосмысляет его, как остро современный художник, использующий игру форм, фактур материалов, создавая сложные взаимодействия пластики и пространства.

  • Скульптор Рустам Исмагилов

  • Фотограф Алексей Гущин

  • Скульптор Альфиз Сабиров

Дополняют экспозицию фотографии Алексея Гущина, позволяющие с нового ракурса посмотреть на один из основных драйверов ХХ века – нефть. Использование фотографом при съёмке макрообъектива позволяет увидеть чёрное золото в мельчайших деталях. Благодаря взрыву цвета на снимках и фантазии зрителя, в изображениях можно увидеть разные сюжеты, но на самом деле это всего лишь капля нефти на воде.

Синтез рационального и эмоционального, утилитарного и эстетического. Синтез промышленности и культуры. След человеческой цивилизации и перерождение отслужившей свой век техники в нечто новое.

Увидеть выставку можно в галерее «Переход» культурного пространства «Часовой завод» с 27 октября по 15 декабря по адресу ул. Чернышевского, 28 .

Возрастное ограничение: 12+

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Автор: Кристина Бабушкина
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