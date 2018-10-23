Анна Абалихина, хореограф и обладательница «Золотой маски», проведет мастер-класс

Известный хореограф, куратор направления современной хореографии в шоу «Большой балет» на телеканале «Культура» и обладательница «Золотой маски» Анна Абалихина проведет двухдневный интенсив по современной хореографии. Событие пройдет на площадке частной филармонии «Триумф» 31 октября и 1 ноября.

Анна Абалихина много работает в экспериментальных проектах, объединяющих танец, медиатехнологии и современное искусство, сотрудничает с драматическими и оперными театрами. «Современный танец присутствует уже и в галереях, в музеях. С ним можно встретиться на заводе, в метро – в любом месте», – говорит Анна.