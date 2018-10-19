Художник Sad Face рассказал, как изменил "Счастье" на "Смерть"

Портал «Медуза» взял интервью у художника Алексея Илькаева (известный под псевдонимом Sad Face), в котором он рассказал, как изменил буквы на арт-объекте «Счастье не за горами». Художник работал рано утром 11 октября, от видеокамер его скрывал дождь. Фотография со "Смертью не за горами" практически моментально появилась на странице Sad Face в соцсетях.

На вопрос, зачем он демонтировал арт-объект, ответил:

Sad Face Художник "Мне хотелось вызвать общественный интерес, дискуссию на тему смерти. Потому что художник — это не тот, кто сидит у себя в мастерской и малюет, — прежде всего он должен делать какие-то художественные жесты, социальные темы поднимать, создавать какие-то работы, часто спорные, — чтобы многие даже задавались вопросом, искусство это вообще или нет".

Затраты на "Смерть не за горами" художник оценил в две тысячи рублей - стоимость краски и материала для букв. Выписанный штраф в 45 000 рублей, по его мнению, не соответствует цене сломанного объекта. Алексей Илькаев сказал, что его не волнует наказание и штраф, гораздо важнее было сделать свою работу.

Напомним, что в ночь на 11 октября в самом знаменитом пермском уличном арт-объекте изменили слово "Счастье" на "Смерть". 16 октября полиция завела уголовное дело по статье о вандализме, сообщив, что личность предполагаемого виновника установлена, а сумма ущерба составила 45 тысяч рублей. А 17 октября уличный художник Sad Face признал "Смерть не за горами" и сам сдался полиции.