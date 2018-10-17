В музее PERMM обсудят лихие девяностые и «новых русских»

Историк, модератор дискуссии

«Это серия экспромтов о том, как при жизни одного поколения, прямо на глазах, менялись поведенческие эталоны, осваивались новые практики, рушились старые нормы. Главный вопрос, как это случилось. «Из какого сора?». Из приватных стыдливых практик 80-х? Из принципа: «Бога нет - и все дозволено»? Много вопросительных знаков и мало точек».