В музее PERMM обсудят лихие девяностые и «новых русских»
Музей PERMM проводит конференцию в рамках большой исследовательской программы по истории актуального пермского искусства позднего советского и современного российского общества.
Для программы были записаны воспоминания художников, критиков и участников андеграундной тусовки.
Конференция начнется с выступления шеф-редактора журнала «Неприкосновенный запас» Ильи Калинина. Он расскажет о Петербурге как «криминальной культурной столице» и проведет презентацию специального сдвоенного номера журнала «1990-е – 2000-е: приватизация власти».
Круглый стол «Аттракторы и поведенческие стратегии людей в России 1990-х гг.» объединит пермских историков, культурологов и писателей. В качестве бонуса участники конференции могут попасть на кураторскую экскурсию Владимира Береснева по выставке «Авангард, которого не было» в художественной галерее.
Олег Лейбович,
Историк, модератор дискуссии
«Это серия экспромтов о том, как при жизни одного поколения, прямо на глазах, менялись поведенческие эталоны, осваивались новые практики, рушились старые нормы. Главный вопрос, как это случилось. «Из какого сора?». Из приватных стыдливых практик 80-х? Из принципа: «Бога нет - и все дозволено»? Много вопросительных знаков и мало точек».
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