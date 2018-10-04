PERMM объявил о проведении международного проекта в области искусства и науки
Пермский музей современного искусства PERMM объявил о проведении масштабного международного проекта в области искусства, науки и технологий «НОВОЕ СОСТОЯНИЕ ЖИВОГО». Проект объединит собой выставку, в которой примут участие 20 художников из 10 стран мира, научную конференцию и трехмесячную образовательную программу.
Проект «НОВОЕ СОСТОЯНИЕ ЖИВОГО» инициирован как стратегический проект развития современной культуры и науки в Пермском крае. Это возможность познакомиться с новыми идеями и метафорами, увидеть будущее и узнать, как художники и учёные представляют себе динамику окружающего мира. Организаторы считают, что проект станет важным этапом в укреплении современных культурных практик в Пермском крае, в том числе – междисциплинарных.
Наиля Аллахвердиева
арт-директор музея PERMM
«В настоящий момент Музей PERMM является одной из наиболее авторитетных институций в области современного искусства в России, и мы постоянно расширяем свои границы. Выставка НОВОЕ СОСТОЯНИЕ ЖИВОГО — большое международное событие, первый шаг к формированию пространства конвергенции науки, искусства и производства в регионе, к созданию новых возможностей для международного сотрудничества и выработке новой культурно-образовательной парадигмы. Это масштабная музейная выставка, которая на три месяца превратит Музей PERMM в удивительную научно-художественную лабораторию».
Успех мероприятия во многом определяется сотрудничеством с ведущими исследователями, художниками, философами и теоретиками искусства. Для того чтобы придать совместным усилиям универсальный формат художественного высказывания, Музей PERMM пригласил в качестве куратора проекта известного российского специалиста в области art&science Дмитрия Булатова.
Проект «НОВОЕ СОСТОЯНИЕ ЖИВОГО» продемонстрирует различные пути использования новейших технологий XXI века – робототехники, информационных технологий и биомедицины – в актуальном художественном процессе. По мнению куратора, задача выставочного проекта формулируется следующим образом – показать, какую работу проделывают художники по поиску способов «схватывания» этой возникающей новизны – работу ничуть не меньшую, чем та, которую делают для нас наука и технологии, история и философия искусства.
Дмитрий Булатов
куратор проекта
«При выборе темы выставки мы исходили из того, что наука и технологии – это не просто инструменты, используемые нами для достижения обозначенных целей. Напротив, технологии формируют новые невидимые связи, вторгаясь во все сферы человеческой активности и преобразуя их».
К участию в выставке приглашены Адам У. Браун и Роберт Рут-Бернстайн (США), Егор Крафт (Россия), Сесилия Йонссон (Швеция / Норвегия), Тереза Шуберт (Германия), группа “Quadrature” (Юлиане Гёц, Себастьян Нейч, Германия), Дмитрий Морозов (Россия), Хизер Дьюи-Хагборг (США), Саша Спачал, Мирян Швагели и Анил Подгорник (Словения), творческое объединение “Куда Бегут Собаки” (Ольга Иноземцева, Наталья Грехова, Алексей Корзухин, Владислав Булатов, Россия), Ральф Беккер (Германия), Джон Маккормак (Австралия), группа “Cod.Act” (Анри и Мишель Декостер, Швейцария), Флорис Кайк (Нидерланды).
Выставка будет дополнена трехмесячной образовательной программой, которая задумана в формате междисциплинарного разговора представителей различных областей знания об основах возникновения технологической реальности и путях её воздействия на современного человека. Программа объединит собой лекции ведущих специалистов в области современного искусства, философии, культурной антропологии и теории медиа, мастер-классы художников, экскурсии и практико-ориентированные музейные занятия для детской аудитории.
Центральное событие образовательной программы — научная конференция «НОВОЕ СОСТОЯНИЕ ЖИВОГО: ГЛУБОКИЕ МЕДИА», которая состоится 29 и 30 ноября 2018. Докладчиками выступят известные российские и зарубежные учёные, философы и теоретики медиа, среди которых: теоретик искусства, профессор Университета Ольборга Мортон Сондергаард (Дания), философ, профессор Томского государственного университета Дмитрий Галкин (Россия), куратор проектов в области art&science Йенс Хаузер (Германия / Франция), социолог, декан факультета социальных наук МВШСЭН Виктор Вахштайн (Россия), исследователь в области искусства и робототехники, профессор IT-Университета Лаура Белофф (Дания), философ, теоретик медиа Михаил Куртов (Россия), исследователь в области новых медиа, профессор Университета штата Мичиган Ребекка Блесинг (США). Особое внимание в работе конференции будет уделено представлению новых стратегий в области современного искусства и образовательной деятельности.
В докладах и дискуссиях свое мнение выскажут художники и практики: Адам У. Браун (США), Ральф Беккер (Германия), Дмитрий Морозов (Россия), Анри и Мишель Декостер (Швейцария), Флорис Кайк (Нидерланды), Сесилия Йонссон (Швеция / Норвегия), Егор Крафт (Россия), Себастьян Нейч (Германия), группа “Куда Бегут Собаки” (Россия), Саша Спачал (Словения), Тереза Шуберт (Германия).
Фото: moscowartmagazine, permm_museum
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