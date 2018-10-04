PERMM объявил о проведении международного проекта в области искусства и науки

Пермский музей современного искусства PERMM объявил о проведении масштабного международного проекта в области искусства, науки и технологий «НОВОЕ СОСТОЯНИЕ ЖИВОГО». Проект объединит собой выставку, в которой примут участие 20 художников из 10 стран мира, научную конференцию и трехмесячную образовательную программу.

Проект «НОВОЕ СОСТОЯНИЕ ЖИВОГО» инициирован как стратегический проект развития современной культуры и науки в Пермском крае. Это возможность познакомиться с новыми идеями и метафорами, увидеть будущее и узнать, как художники и учёные представляют себе динамику окружающего мира. Организаторы считают, что проект станет важным этапом в укреплении современных культурных практик в Пермском крае, в том числе – междисциплинарных.