В PERMM открыли запись на «Инклюзивную интервенцию»

В пермском музее современного искусства началась запись на участие в проекте «Инклюзивная интервенция» для людей с нарушением слуха и зрения. Участники проекта познакомятся с современными художественными практиками и актуальными художниками, а затем создадут собственную выставку в музее.

Современные художники часто экспериментируют с разными формами восприятия, играют в своих работах со звуком, светом, виртуальной реальностью и движениями. Люди с инвалидностью также воспринимают окружающий мир иначе, открывая его невидимые стороны: их визуальные и аудиальные впечатления могут стать уникальным художественным опытом, который недоступен для воспроизведения человеком без особенностей здоровья. Например, они используют движения для разговора, умеют читать по губам или видят краски в совершенно другой гамме.

Итоговые проекты выставки позволят зрителям посмотреть на искусство и окружающую реальность через восприятие человека с инвалидностью, преодолеть существующие стереотипы, а участникам — найти свой художественный язык через знакомство с разнообразием актуальных практик.

«Инклюзивная интервенция» состоит из трех частей:

серия из 5 воркшопов, направленных на знакомство с современными художественными практиками в формате мастер-классов и обсуждений

интенсивная работа в группах по созданию концепции выставки и объектов совместно с волонтерами и пермским актуальным художником, где участники образовательной программы передадут опыт восприятия искусства в своих объектах

публичная программа по выставке, где авторы выступят в качестве арт-медиаторов

Важным итогом проекта станет создание каталога о выставке, материалы для которого разработают участники проекта вместе с волонтёрами, музейными сотрудниками и художниками.

Участие в проекте бесплатное, необходима предварительная запись по тел.: 254-35-77, 8 919 477-20-42 (Светлана). Запись открыта до 3 октября.