Теодор Курентзис и орден Феникса

Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис будет удостоен государственной награды Греции — ордена Феникса, степень Командор. Данный знак отличия присуждается по решению президента Греческой Республики Прокописа Павлопулоса.

Награждение пройдет 27 сентября на почетном приеме в посольстве Греции в Москве. Награду Курентзис получит из рук посла Греции в России Андреаса Фриганаса.

Орден Феникса — государственная награда Греческой Республики, учрежденная в 1926 году. Орденом награждаются граждане Греции, отличившиеся в области государственной деятельности, науки, искусства и литературы, торговли, промышленности и судоходства, а также иностранные граждане, которые внесли свой вклад в укрепление положения Греции за рубежом, в указанных выше областях. Орден имеет пять степеней: Большой крест (Μεγαλόσταυρος), Великий командор (Ανώτερος Ταξιάρχης), Командор (Ταξιάρχης), Офицер золотого креста (Χρυσούς Σταυρός), Рыцарь серебряного креста (Αργυρούς Σταυρός).