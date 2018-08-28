«Имя рек» в PERMM

31 августа 2018 года в 18:00 в музее современного искусства PERMM состоится открытие выставки «Имя рек», посвященной малым рекам Перми и проблемам взаимодействия современного человека и природы в городе. Экспозиция займет три этажа музея и представит 14 новых проектов художников Москвы, Перми и Санкт- Петербурга: мультимедийные объекты, видео, звук, водные интерактивные инсталляции и стрит-арт интервенции.

Этаж 1. Техносфера: Взлет Ракет

Экспозиция этого этажа построена как метафора «Музея Ракеты» — водного судна на воздушных крыльях некогда стоявшего у Речного вокзала, и бывшего на протяжении почти 30 лет одной из туристических достопримечательностей Перми, напоминая, что Пермь — это крупный речной порт. В 1975 году «Ракету-65», долгое время возившую пассажиров по Каме, списали и открыли в ней музей. Эта музейная экспозиция работала до 1992 года, но в «лихие» 90-е была преобразована в модный клуб и утрачена после пожара. Ядро этого этажа — визуальное исследование, сделанное в сотрудничестве с местными экологами и активистами, которые пытаются сделать малые реки Перми вновь доступными и любимыми.

На этом же этаже размещены проекты пермских художников – Елены Рембо, Алексея Щигалева, группы ОПГ Груба, Кирилла Логинова, Ильи Гришаева, Елены Слобцевой, Аси Маракулиной; новая работа Александра Жунева, а также архивные фотографии и карты пермских рек.

Этаж 2. Антропосфера: Терраформирование

Антропосфера — это часть биосферы Земли, используемая и видоизмененная людьми. А термин «терраформирование» был придуман писателями - фантастами. Тут надо вспомнить, что на латыни «Terra» это одновременно и земля и страна. О ее преобразовании и идет речь. Футурологи уже на пороге космической эры задумались о будущем Земли. О том, что через 100 миллионов лет Солнце погаснет или еще до этого, выросшее число землян уже не будут на ней помещаться. Значит надо осваивать другие планеты и другие миры. Но они не похожи на нашу Землю и привычные для нас природные условия. То есть, придется их переделывать. Но и на самой Земле человек уже давно занимается «переделками», часто катастрофическими.

На этом этаже расположено несколько масштабных инсталляций художников из Санкт- Петербурга, работающих с физическим средами и природными материалами – Сергея Деникина, Дениса Патракеева и Владимира Грига.

Этаж 3. Музыка сфер: Волновой фронт

Музыка сфер — выражение, используемое Пифагором, открывшим математическое соотношение в частотах различных тонов музыкальной шкалы. Определяя орбиты планет как порождающие сходное отношение, основанное на расстоянии от центра, он характеризовал взаимоотношение их орбит как «гармонию сфер». Этот этаж построен не на визуальном, а на звуковом искусстве «sound art», как еще один способ познавать и воспринимать природу в ее данности и базисе, опирающемся на волновую теорию. Экспозиция предполагает самостоятельное путешествие для зрителя/слушателя от одного звукового объекта к другому в произведениях Сергея Филатова (Москва) и Дмитрия Шубина (Санкт- Петербург), в процессе которого он должен собрать собственное пространственное музыкальное произведение, основанное на тональных звуках разной громкости и насыщенности. Этот опыт требует перестройки слуха и снятие «защиты», которую люди ставят, проживая в городе. Но стоит выехать на природу или просто спуститься в глубокую ложбину реки, находясь в Перми, как буквально «оглушает» тишина и совершенно новое пространство звуков. Этого нового внимания к звуку и хочется добиться. Однако, связь этой музыкальной пьесы с внешним пространством реализуется опять через визуальное. С помощью видеокамеры, можно наблюдать как уличный художник Дима Gred (Москва), уже покинувший музейное пространство, создает свое произведение в открытом городском пространстве. Таким образом, круг путешествия, органично возвращается к главному герою выставки – урбанистическому пространству Перми.