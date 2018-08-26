«Авангард, которого не было» в Перми
-
Лаврова И.В. Слепая. Из серии «Путешествие». Гравюра.
В четверг, 30 августа, в 18.30 в Пермской художественной галерее состоится открытие выставки «Авангард, которого не было». Экспозиция посвящена яркому не до конца осмысленному явлению в художественной жизни Перми — неофициальному искусству периода 1960-2008 годов.
Название «Авангард, которого не было» отсылает к одноименной выставке 2011 года, которая проходила в рамках фестиваля «Живая Пермь». Это была одна из первых попыток вспомнить события конца прошлого века в Перми, происходившие в той культурной среде, которую именовали «неформалами» и «андеграундом». Организаторы намерены вернуться к этой захватывающей, но не до конца осмысленной истории: представить художественный процесс как своего рода социальную сеть, где взаимодействовали и влияли друг на друга независимые художники и самоорганизующиеся творческие союзы. Произведения позднесоветского/перестроечного андеграунда обычно расцениваются как маргинальное явление, не имеющее «ни корней, ни плодов», хотя он переживает уже третье поколение, что говорит если не о сложившейся традиции, то о явлении, достойном системного изучения и представления.
Помимо произведений художников-неформалов в экспозиции будут представлены эксперименты известных пермских художников - «классиков» по поиску нового изобразительного метода, воспоминания участников и свидетелей о событиях, связанных с пермским художественным андеграундом. В основе экспозиции – архивные документы и работы из коллекций Пермской галереи, Пермского краеведческого музея, галереи «Марис-Арт», из мастерских художников, частных коллекций (Пермь, Москва, Санкт-Петербург), московской галереи «ФайнАрт», фонда «Новая коллекция».
Среди имен, представленных в хрониках неофициального искусства 1960-2008: Александр Репин, Вячеслав Смирнов, Вадим Капридов, Виктор Мацумаро, Анатолий Филимонов, Анатолий Френкель, Виктор Герасименко, Александр Казначеев, Тимофей Коваленко, Степан и Елена Калюпановы, Рифкат Багаутдинов, Александр Новодворский, Михаил Брусиловский (Екатеринбург), Виталий Тюленев (Санкт-Петербург), Геннадий Мосин (Екатеринбург), Франциско Инфанте (Москва), Виталий Стацинский (Москва), Игорь Макаревич (Москва), Дмитрий Пригов (Москва), Дмитрий Гутов (Москва), Митьки (Санкт-Петербург) и другие художники. Кроме того, выставка дает представление о деятельности неформальных сообществ художников: «Народовольческая», «Кисловодская», «СемьЯ», «Одекал», «Нехудожники», арт-группа «Куб» и другие.
Кураторы выставки: Михаил Сурков, Владимир Береснев и Марина Пугина. Выставка продлится с 30 августа до 4 ноября 2018 года.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.