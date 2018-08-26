«Авангард, которого не было» в Перми

В четверг, 30 августа, в 18.30 в Пермской художественной галерее состоится открытие выставки «Авангард, которого не было». Экспозиция посвящена яркому не до конца осмысленному явлению в художественной жизни Перми — неофициальному искусству периода 1960-2008 годов.

Название «Авангард, которого не было» отсылает к одноименной выставке 2011 года, которая проходила в рамках фестиваля «Живая Пермь». Это была одна из первых попыток вспомнить события конца прошлого века в Перми, происходившие в той культурной среде, которую именовали «неформалами» и «андеграундом». Организаторы намерены вернуться к этой захватывающей, но не до конца осмысленной истории: представить художественный процесс как своего рода социальную сеть, где взаимодействовали и влияли друг на друга независимые художники и самоорганизующиеся творческие союзы. Произведения позднесоветского/перестроечного андеграунда обычно расцениваются как маргинальное явление, не имеющее «ни корней, ни плодов», хотя он переживает уже третье поколение, что говорит если не о сложившейся традиции, то о явлении, достойном системного изучения и представления.