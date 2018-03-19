Среда в музее

МУЗЕЙ ПЕРМСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ

СИБИРСКАЯ, 15

Музей пермских древностей- путешествие в прошлое Земли, во времена удивительных растений и загадочных животных, которых изучает наука палеонтология. Большинство из них исчезли навсегда, оставив лишь следы в летописи планеты: динозавры юрского периода, мамонты и шерстистые носороги четвертичного периода, и многие другие остались лишь в палеонтологической летописи. И только некоторые смогли пережить эпохи Великих вымираний и сохраниться до наших дней- они называются "живыми ископаемыми". Время работы с 10.00 до 18.00.