"Добро пожаловать в Антропоцен!". Пермский краеведческий музей презентует новый проект

Сегодня состоялась презентация проекта "Добро пожаловать в Антропоцен!"- работы Пермского краеведческого музея, исследующей меняющуюся роль музеев и коллекций естественной истории. 

Идея проекта связана с беспрецедентным событием в науке- в августе 2016 года был признан новый геологический период- Антропоцен, характеризующийся изменениями природы и массовым вымиранием. Авторы проекта пытаются дать ответы на такие вопросы, как: как жить в этой новой эпохе; как меняется роль музеев и коллекций естественной истории и другие. 

Проект "Добро пожаловать в Антропоцен!" вошел в число победителей грантового конкурса программы "Меняющийся музей в меняющимся мире" Благотворительного фонда Владимира Потанина. Куратор проекта- Юлия Глазырина. Более подробную информацию о проекте и работе музея можно найти на официальном сайте музея

Справка: 

 Аксель Страшной- художник, родившийся в Буэнос-Айресе, живет и работает в Хельсинки. 

Среди его работ: 

La Figure de la Terre/ Форма Земли( 2014)- короткометражный фильм по мотивам книги "Форма Земли" французского математика 18 века Пьера Луи де Мопертюи; 

Neomylodon Listai Ameghino/ Неомилодон( 2015)- передвижная выставка-инсталляция находки крупного ископаемого в пещере на юге Патагонии, Чили

The Detective( 2017)- фильм, исследующий процессы изменения восприятия с появлением виртуальной реальности 

Комментарии (0)
Автор: Полина Катаева
Опубликовано:
Дата события:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также