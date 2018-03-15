"Добро пожаловать в Антропоцен!". Пермский краеведческий музей презентует новый проект

Идея проекта связана с беспрецедентным событием в науке- в августе 2016 года был признан новый геологический период- Антропоцен, характеризующийся изменениями природы и массовым вымиранием. Авторы проекта пытаются дать ответы на такие вопросы, как: как жить в этой новой эпохе; как меняется роль музеев и коллекций естественной истории и другие.

Проект "Добро пожаловать в Антропоцен!" вошел в число победителей грантового конкурса программы "Меняющийся музей в меняющимся мире" Благотворительного фонда Владимира Потанина. Куратор проекта- Юлия Глазырина. Более подробную информацию о проекте и работе музея можно найти на официальном сайте музея.

Справка:

Аксель Страшной- художник, родившийся в Буэнос-Айресе, живет и работает в Хельсинки.

Среди его работ:

La Figure de la Terre/ Форма Земли( 2014)- короткометражный фильм по мотивам книги "Форма Земли" французского математика 18 века Пьера Луи де Мопертюи;

Neomylodon Listai Ameghino/ Неомилодон( 2015)- передвижная выставка-инсталляция находки крупного ископаемого в пещере на юге Патагонии, Чили

The Detective( 2017)- фильм, исследующий процессы изменения восприятия с появлением виртуальной реальности