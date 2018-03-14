PERMM и УРМИИ подписали соглашение о сотрудничестве

Музей современного искусства PERMM и Удмуртский республиканский музей представляют выставку ижевской художницы Кати Царевой "Ищи меня в цветах"- первый совместный проект, направленный на поддержку современного искусства.

В экспозицию войдут новые живописные работы, трехканальная видео-инсталляция "Ищи меня в цветах" и пространственная инсталляция "Моя розовая комната". Все работы объединены темой репрезентации женщины в социуме. Художник систематично обращается к теме гендерной роли женщины.