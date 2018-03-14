PERMM и УРМИИ подписали соглашение о сотрудничестве
Сегодня в УРМИИ состоялась пресс-конференция, посвященная открытию новой выставки Кати Царевой "Ищи меня в цветах", в ходе которой было подписано соглашение о сотрудничестве между Удмуртским республиканским музеем изобразительных искусств и PERMM.
Музей современного искусства PERMM и Удмуртский республиканский музей представляют выставку ижевской художницы Кати Царевой "Ищи меня в цветах"- первый совместный проект, направленный на поддержку современного искусства.
В экспозицию войдут новые живописные работы, трехканальная видео-инсталляция "Ищи меня в цветах" и пространственная инсталляция "Моя розовая комната". Все работы объединены темой репрезентации женщины в социуме. Художник систематично обращается к теме гендерной роли женщины.
Катя Царева
художник, входит в ТОР-100 молодых художников России по версии InArt
"В один момент мне захотелось сделать очень женский проект. Должно быть много цветов, я так решила."
Выставка пройдет с 15 марта по 15 апреля. Куратор выставки- арт-директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.