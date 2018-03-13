"Всемирный День Поэзии" в Перми

История Фестиваля берет свое начало в 2016 году, когда поэт Стефания Данилова организовала его самостоятельно в Санкт-Петербурге. В 2017 году, благодаря гранту форума "Таврида", гала-концерт собрал порядка 600 человек в Питере, а сам Фестиваль открылся в 25 городах четырех стран. На сегодняшний день "Всемирный День Поэзии" принимают в 50 городах и 9 странах, в том числе в Германии, Польше, Индии и Черногории. На данный момент этому самому масштабному фестивалю в мире нет аналогов. Цель Фестиваля- повысить компетентность населения касательно мира современной поэзии, открыть новые яркие имена и поспособствовать автору и читателю найти друг друга.

В этому году Единое Жюри представляет 30 человек, среди которых такие маэстро, как Светлана Сурганова, Сергей Калугин, Умка, Сергей и Михаил Богдасаровы и многие другие. По итогам работы Жюри сформирует Золотую Сотню Фестиваля, представители которой получат диплом, кубок и публикацию в журнале- ежегоднике Фестиваля.

Среди поэтов, подавших заявку на участие, были молодые пермские авторы Михаил Куимов, Ирина Шатрова, Арина Шульгина и Ольга Роленгоф. Всего от нашего города подано 69 заявок.