Две постановки пермского театра оперы и балета представлены в 12 номинациях «Золотой маски». Речь идет об одноактной опере Cantos, мировая премьера которой состоялась в Перми в декабре 2016 года. Она выдвинута в семи номинациях. На победу в восьми номинациях претендует балетная драма «Золушка», новая версия которой была представлена зрителям также в декабре 2016 года. Обе постановки претендуют на премии «Лучшая опера» и «Лучший балет».

Две номинации за лучшую работу дирижера в опере и балете у художественного руководителя театра Теодора Курентзиса. Главный балетмейстер театра Алексей Мирошниченко выдвинут в номинации «Лучшая работа балетмейстера-хореографа» за постановку «Золушки».

Имена победителей станут известны 15 апреля. Церемония вручения Премии «Золотая Маска» состоится на Новой сцене Большого театра.