23 июля в Перми пройдет стрит-арт фестиваль «За свободный интернет». Художники и активные граждане соберутся в Парке камней, чтобы с помощью искусства выразить недовольства по поводу вмешательства властей в свободную интернет- среду.

Организаторами является Пермская демократическая коалиция, по их мнению, «Государство вторгается в нашу личную жизнь, указывает, что нам смотреть, что не смотреть, катком давит остатки наших прав. За законное право выйти на улицу, за лайки и комментарии, под надуманными предлогами стряпаются уголовные и административные дела. Была одна зона свободны – интернет, пришла очередь и за ним».

Таким образом, участники события хотят выразить возмущение не митингами, а посредством уличного искусства граффити. Каждой команде будет предоставлено около четырех квадратных метров стены, а также краски и кисти. В хоте акции среди участников пройдет конкурс на лучший плакат, который наиболее ярко отражает несправедливость. А гости фестиваля могут поучаствовать в мастер-классах по живописи и уличному арт -искусству.

Мероприятие согласовано с городскими властями и начнется с 14:00-20:00 в Парке камней на Перми-2.

