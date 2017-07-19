В Перми 20 июля завершается фестиваль «Длинных историй Перми 2017». К этому моменту на серых заборах города художники из разных регионов России нарисуют 15 придуманных «длинных историй» на разные темы.
Фестиваль «Длинные истории Перми 2017» завершается
Например, художник из Екатеринбурга Степан Тропин рассказал, кто его вдохновил на создание эскиза по улице Окулова: «В момент придумывания рисунка, моя девушка болела, мне хотелось подбодрить ее, и я решил этим эскизом пожелать ей выздоровления. Очень рад, что сейчас жители города не видят этих серых заборов, у них есть возможность увидеть что-то новое и яркое».
Неофициальный девиз фестиваля гласит: «Долой серость», и устранять эту серость художникам помогали волонтеры города, и даже прохожие. А главной трудностью при создании арт-объектов являлась дождливая погода, волонтер Виктория Громыхалова рассказала, как спасались от дождя: «Ставили навесы, но они не спасали, мы пытались под ними работать, но все течет и краска смывается, приходилось останавливать работу». Девушка работала на улице Петропавловской, здесь рассказывается история про космос, изображены ракеты, а также полет Белки и Стрелки. Для рисунков выбирали длинные заборы центральных улиц, от которых отклеились старые афиши, объявления и облупилась краска с предыдущих фестивалей.
«Длинные истории Перми 2017» проходят в рамках крупного летнего фестиваля «Пермский период. Новое время». Над проектом работала команда художников из Перми, Саратова, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Москвы, и каждый пытался отразить что-то запоминающееся.
Напомним, что фестиваль длинных историй проводится в Перми третий раз. В 2011 художники из разных городов и стран мира работали на тему «Скорость цвета». А в 2012 году была литературная тематика, городские улицы украсили стихами Бродского, Маяковского и других известных поэтов.
Автор текста: Елена Ильина
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