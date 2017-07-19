Фестиваль «Длинные истории Перми 2017» завершается

Например, художник из Екатеринбурга Степан Тропин рассказал, кто его вдохновил на создание эскиза по улице Окулова: «В момент придумывания рисунка, моя девушка болела, мне хотелось подбодрить ее, и я решил этим эскизом пожелать ей выздоровления. Очень рад, что сейчас жители города не видят этих серых заборов, у них есть возможность увидеть что-то новое и яркое».

Неофициальный девиз фестиваля гласит: «Долой серость», и устранять эту серость художникам помогали волонтеры города, и даже прохожие. А главной трудностью при создании арт-объектов являлась дождливая погода, волонтер Виктория Громыхалова рассказала, как спасались от дождя: «Ставили навесы, но они не спасали, мы пытались под ними работать, но все течет и краска смывается, приходилось останавливать работу». Девушка работала на улице Петропавловской, здесь рассказывается история про космос, изображены ракеты, а также полет Белки и Стрелки. Для рисунков выбирали длинные заборы центральных улиц, от которых отклеились старые афиши, объявления и облупилась краска с предыдущих фестивалей.

«Длинные истории Перми 2017» проходят в рамках крупного летнего фестиваля «Пермский период. Новое время». Над проектом работала команда художников из Перми, Саратова, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Москвы, и каждый пытался отразить что-то запоминающееся.

Напомним, что фестиваль длинных историй проводится в Перми третий раз. В 2011 художники из разных городов и стран мира работали на тему «Скорость цвета». А в 2012 году была литературная тематика, городские улицы украсили стихами Бродского, Маяковского и других известных поэтов.

Автор текста: Елена Ильина