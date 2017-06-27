Музей PERMM не вернется в здание Речного вокзала этой зимой
Музей современного искусства PERMM не вернется в здание Речного вокзала этой зимой. Краевые власти намерены открыть там постоянную экспозицию «Россия — моя история».
Пермский музей современного искусства PERMM был создан 18 мая 2009 года. Он был продолжением и развитием выставки «Русское бедное», осуществлённой усилиями сенатора Сергея Гордеева, администрации Пермского края и известного московского галериста Марата Гельмана. С мая 2009 по июнь 2014 Музей размещался в здании бывшего Речного вокзала (архитектор Александр Гринберг, 1940).
Музей PERMM с лета 2014 года размещается в арендованном здании на бульваре Гагарина, 24, потому что на сегодняшний день здание Речного вокзала на находится на капитальном ремонте, который планируют завершить в декабре 2017 года и музей перенесут туда обратно. Но как сообщает портал «В курсе», Музей современного искусства PERMM не вернется этой зимой в отреставрированное здание Речного вокзала. В региональном минкульте говорят, что в этом году музей продолжит занимать здание на бульваре Гагарина, позднее оно может быть выкуплено у собственника или музей переедет на другую площадку.
Очень многие эксперты и жители города считают, что музей должен быть расположен в здании Речного вокзала. Кандидат культурологии Валентин Дьяконов тоже так считает, и обосновывает это особенностями его расположения: «Это удобно с точки зрения городского планирования и развития туризма: в городе была бы музейная улица, которая начиналась бы с художественной галереи, шла мимо краеведческого музея и завершалась в музее PERMM».
Арт директор Музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева считает, что с отказом от размещения музея в здании Речного вокзала главные потери несёт вовсе не музей, а город и край.
Ещё одним знаком послужила провокационная акция. Пермская художница Елена Рэмбо провела акцию в поддержку возврата музея современного искусства PERMM в здание речного вокзала. Она свесилась из окна вокзала и провела в таком состоянии около двух минут. Все это происходило на рассвете, в 6 часов утра. Елена использовала крепление с веревками, одна из которых была привязана к поясу ее друга – профессионального скалолаза. Если бы художница начала падать, он бы удержал ее своим весом. Еще один человек был на подстраховке, чтобы вытянуть ее в случае падения. Трюк отрабатывали заранее, было две тренировки: на ступенях и на высоте. На подготовку ушла неделя, а видео сняли с первого раза.
Но пока точная судьба PERMM не известна, но есть возможные варианты кочевания музея: здание бывшего трамвайного депо в Разгуляе или музей так и будет располагаться в здании на бульваре Гагарина, 24.
PERMM для Перми очень важен, потому что за пределами Москвы и Санкт-Петербурга музей современного искусства пока есть только в Перми, что помогает расширять горизонты уличного, «бедного» искусства.
Музей пытается изменить город, сделать его более комфортным для проживания и привлекательным для туристов, создавая уникальные арт-объекты и реализуя смелые проекты.
«Русское бедное искусство» – именно под таким термином понимается основа фондовой стратегии музея. Этим термином обозначаются произведения, созданные российскими художниками, работающими с нехудожественными, нетрадиционными для искусства, «бедными» материалами: необожженной глиной, песком, упаковочным скотчем, поролоном, картоном и т.д. «Русское бедное» отражает мощную интернациональную тенденцию, уже ставшую частью мировой и российской истории искусств.
Автор текста: Мария Шипулина
Фото: Lele.evroroof.ru
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