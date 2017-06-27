Музей PERMM не вернется в здание Речного вокзала этой зимой

Музей современного искусства PERMM не вернется в здание Речного вокзала этой зимой. Краевые власти намерены открыть там постоянную экспозицию «Россия — моя история».

Пермский музей современного искусства PERMM был создан 18 мая 2009 года. Он был продолжением и развитием выставки «Русское бедное», осуществлённой усилиями сенатора Сергея Гордеева, администрации Пермского края и известного московского галериста Марата Гельмана. С мая 2009 по июнь 2014 Музей размещался в здании бывшего Речного вокзала (архитектор Александр Гринберг, 1940).

Музей PERMM с лета 2014 года размещается в арендованном здании на бульваре Гагарина, 24, потому что на сегодняшний день здание Речного вокзала на находится на капитальном ремонте, который планируют завершить в декабре 2017 года и музей перенесут туда обратно. Но как сообщает портал «В курсе», Музей современного искусства PERMM не вернется этой зимой в отреставрированное здание Речного вокзала. В региональном минкульте говорят, что в этом году музей продолжит занимать здание на бульваре Гагарина, позднее оно может быть выкуплено у собственника или музей переедет на другую площадку.

Очень многие эксперты и жители города считают, что музей должен быть расположен в здании Речного вокзала. Кандидат культурологии Валентин Дьяконов тоже так считает, и обосновывает это особенностями его расположения: «Это удобно с точки зрения городского планирования и развития туризма: в городе была бы музейная улица, которая начиналась бы с художественной галереи, шла мимо краеведческого музея и завершалась в музее PERMM».

Арт директор Музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева считает, что с отказом от размещения музея в здании Речного вокзала главные потери несёт вовсе не музей, а город и край.