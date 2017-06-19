В Прикамье появится «дом-перевертыш»

В Прикамье строят «дом-перпевертыш». Поместье вверх дном расположится в селе Филипповка Кунгурского района. Сооружение уже заинтересовал многих местных жителей. В сети Интернет пользователи предполагает, что это музей камня или музей искусства. Другие шутят, что при возведении дома строители забыли перевернуть чертежи. По данным ТЕКСТа, дом вверх дном - это будущий музей восковых фигур.

«Дома-перевертыши» уже стоят в нескольких городах России - В Соль-Илецке, на территории ВВЦ в Москве, в Санкт-Петербурге, Челябинске, Казани. В Перми, на улице Мира, тоже этим летом планируют открыть выставку в виде перевернутого жилого дома.

Фото: Александр Захлебин