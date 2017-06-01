В Перми спустя пять лет пройдет третий фестиваль длинных рисунков на заборах «Длинные истории». По словам арт-директора проекта Наили Аллахвердиевой, на этот раз в фестивале участвуют не менее 15 объектов, все они находятся в центре города и своим внешним видом создают негативную атмосферу в городской среде. Это заборы, заклеенные афишами, объявлениями, со стершимися рисунками, которые когда-то были на них нанесены в ходе прежних фестивалей.

Художники почистят заборы от мусора, выберут сюжеты для своих историй и нарисуют их. В фестивале примут участие как пермяки, так и мастера из других городов. Работу художники начнут в 20-х числах июня.

Проект «Длинные истории» проходил дважды: в 2011 и 2012 годах. В 2011 году на серых заборах в центре Перми появились рисунки, посвященные космосу и космонавтике. В 2012 году фестиваль был посвящен Году литературы - городские заборы украсили граффити со стихами Маяковского, Бродского и других поэтов.

Фото: rubranding.com