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«Клиника косметологии Поповой Татьяны» вышла в финал всероссийского конкурса «Парад клиник»

7 декабря состоится одно из главных событий в эстетической медицине этого года - финал всероссийского конкурса «Парад клиник 2019», при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации. В этом году участие в конкурсе приняли восемьдесят три клиники из всех регионов России, в полуфинал вышли пятьдесят, и только двадцать клиник удостоились представлять свои работы в финале конкурса. 

Татьяна Попова

Врач-косметолог, руководитель "Клиники косметологии Поповой Татьяны" 

Мы в двадцатке финалистов и едем в Москву представлять нашу клинику в номинации «Лучшая организация работы клиники». Победителей будет определять авторитетное жюри из плеяды лучших специалистов по дерматовенерологии и косметологии Минздрава России. Для меня участие в "Параде клиник" – это аккумуляция собственного опыта и сил. Это еще один ресурс для развития и открытие новых граней в моём бизнесе. Очень волнительно! Подготовка к выступлению идёт полным ходом. Держите за нас кулачки!

Основная цель проекта – познакомить профессиональную общественность с лучшими клиниками, центрами красоты и здоровья, центрами эстетической медицины всех регионов России, популяризировать и сформировать устойчивый положительный имидж у конечного потребителя. Проект предоставляет уникальную возможность заявить о себе и подтвердить статус компании-участника, как лидера отрасли в своем регионе.

Номинации, в которых будут определены победители: «Лучшая клиника», «Лучшая организация работы клиники», «Лучшая методика», «Лучшее внедрение передовых технологий», «На стыке специальностей», «Лучшая методика пластической хирургии» и «Приз зрительских симпатий». 

Финал конкурса "Парад клиник" состоится 7 декабря в Москве в Технопарке Сколково.  

Sobaka Perm,
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