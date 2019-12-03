«Клиника косметологии Поповой Татьяны» вышла в финал всероссийского конкурса «Парад клиник»

7 декабря состоится одно из главных событий в эстетической медицине этого года - финал всероссийского конкурса «Парад клиник 2019», при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации. В этом году участие в конкурсе приняли восемьдесят три клиники из всех регионов России, в полуфинал вышли пятьдесят, и только двадцать клиник удостоились представлять свои работы в финале конкурса.
Татьяна Попова
Врач-косметолог, руководитель "Клиники косметологии Поповой Татьяны"
Мы в двадцатке финалистов и едем в Москву представлять нашу клинику в номинации «Лучшая организация работы клиники». Победителей будет определять авторитетное жюри из плеяды лучших специалистов по дерматовенерологии и косметологии Минздрава России. Для меня участие в "Параде клиник" – это аккумуляция собственного опыта и сил. Это еще один ресурс для развития и открытие новых граней в моём бизнесе. Очень волнительно! Подготовка к выступлению идёт полным ходом. Держите за нас кулачки!
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