«Клиника косметологии Поповой Татьяны» вышла в финал всероссийского конкурса «Парад клиник»

Основная цель проекта – познакомить профессиональную общественность с лучшими клиниками, центрами красоты и здоровья, центрами эстетической медицины всех регионов России, популяризировать и сформировать устойчивый положительный имидж у конечного потребителя. Проект предоставляет уникальную возможность заявить о себе и подтвердить статус компании-участника, как лидера отрасли в своем регионе.

Номинации, в которых будут определены победители: «Лучшая клиника», «Лучшая организация работы клиники», «Лучшая методика», «Лучшее внедрение передовых технологий», «На стыке специальностей», «Лучшая методика пластической хирургии» и «Приз зрительских симпатий».

Финал конкурса "Парад клиник" состоится 7 декабря в Москве в Технопарке Сколково.