С 13 августа в Перми откроют бары и рестораны

Сегодня на заседании Оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекцией разрешили возобновить деятельность заведений общепита – кафе, ресторанов, столовых – в полном объеме. При этом под запретом до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки остается работа фуд-кортов на территории торговых центров.

Заведения обязаны соблюдать усиленные санитарные меры и организовать расстановку столов на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга.

Также свою работу начнут бассейны. По-прежнему под запретом проведение банкетов, работа детских игровых комнат и танцевальные залы.