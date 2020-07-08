Пермские рестораторы демонтируют окна, превращая кафе в летники

Оперштаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции разрешил с 1 июля работу летних кафе в Пермском крае. Многие рестораторы начали открывать террасы и летники, но далеко не у всех заведений общепита есть возможность поставить столики и стулья у входа, например, из-за очень узких тротуаров. Находчивые рестораторы нашли выход – начали снимать оконные стекла, чтобы превратить помещения кафе в веранду на свежем воздухе.

Ситуация наблюдается в кафе Bivo Shop на Сибирской и «К16» на Куйбышева, Lao Bao на Комсомольском проспекте, «Дубай-сити» и суши-бар Roll's, паб Diesel Room на Куйбышева и т.д.

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