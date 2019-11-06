Презентация нового IQOS 3 DUOS в «Галерее»

Вместе с этим представители бренда объявили о запуске продаж нового устройства IQOS 3 DUOS в собственном интернет-магазине и в фирменных магазинах Петербурга. Российские пользователи одними из первых оценили все преимущества новой версии устройства. Так, например, благодаря обновленному держателю IQOS 3 DUOS можно использовать два сеанса подряд без подзарядки.

«Запуск IQOS 3 DUOS подтверждает нашу миссию в построении бездымного будущего. Мы продолжаем инвестировать в разработку и коммерциализацию продуктов с потенциально пониженным риском», — говорит Ячек Олзак, главный операционный директор «Филип Моррис Интернэшнл».

*public talk — публичное обсуждение