24 октября в бутике IQOS в «Галерее» прошел public talk* с участием главного редактора журнала «Собака.ru» Яны Милорадовской и основателем и генеральным директором Group-IB Ильей Сачковым. Яна и Илья поговорили о том, как технологии влияют на нашу жизнь, и отвечали на вопросы гостей мероприятия.
Презентация нового IQOS 3 DUOS в «Галерее»
- IQOS 3 DUOS можно использовать два сеанса подряд без подзарядки.
- Как и во всех устройствах IQOS, в новом девайсе используется HeatControl™ — технология, разработанная в Швейцарии.
- На мероприятии, организованном в честь запуска продаж IQOS 3 DUOS, Илья Сачков рассказал о последних трендах в сфере информационной безопасности.
На презентации Илья Сачков и Яна Милорадовская обсудили, как технологии меняют наш мир. Илья — основатель и генеральный директор компании Group-IB, которая занимается расследованием киберпреступлений. Поэтому главной темой дискуссии стала информационная безопасность. Как рассказал Илья, сегодня все больше преступлений совершаются в интернет-пространстве, а мошенники становятся все изобретательнее. Например, уже сейчас разрабатываются технологии имитации голоса — с помощью нейронных сетей можно будет полностью скопировать голос человека. «Когда эти технологии станут массовыми, и телефонный номер, голос человека и его лицо не будут 100% идентификаторами личности, это разрушит всю криминалистику», — рассказал Илья Сачков. Он также дал несколько советов, как обезопасить свои устройства. Так, например, не рекомендуется подключаться к публичному Wi-Fi и скачивать приложения на Android из неофициальных маркетов.
Вместе с этим представители бренда объявили о запуске продаж нового устройства IQOS 3 DUOS в собственном интернет-магазине и в фирменных магазинах Петербурга. Российские пользователи одними из первых оценили все преимущества новой версии устройства. Так, например, благодаря обновленному держателю IQOS 3 DUOS можно использовать два сеанса подряд без подзарядки.
«Запуск IQOS 3 DUOS подтверждает нашу миссию в построении бездымного будущего. Мы продолжаем инвестировать в разработку и коммерциализацию продуктов с потенциально пониженным риском», — говорит Ячек Олзак, главный операционный директор «Филип Моррис Интернэшнл».
*public talk — публичное обсуждение
Фотографы: Михаил Вильчук, Олег Хохрин
Не исключает риски
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