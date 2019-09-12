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Вернисаж выставки Зинаиды Серебряковой в KGallery

Галерея Кристины Березовской KGallery показывает живопись и графику прославленного портретиста Зинаиды Серебряковой — одной из немногих женщин, входивших в объединение «Мир искусства». На выставке, собранной из частных собраний Ленинграда-Санкт-Петербурга, более 70-и работ в техниках масляной живописи, пастели, темперы, а также редкие фотографии и архивные материалы. Посмотреть на монументальное полотно «Спящая крестьянка», марокканскую серию, «Автопортрет с детьми» и многое другое пришли коллекционер Владимир Палеев, бизнесмен Иван Третьяков, продюсер Вячеслав Зильберборд.

  • Дарья Абросимова

  • Леонид Носкин

  • Игорь Полторак

  • Алексей Германович, Вячеслав Ермолин

  • Дарья Доманова

  • Леонтий Касаткин

  • Степан Мельников

  • Алексей Чугин

  • Карина Малышева

  • Анна Мартынова

Фотограф: Дмитрий Колесов

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Автор: Leontiy Kasatkin
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