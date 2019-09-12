Вернисаж выставки Зинаиды Серебряковой в KGallery

Галерея Кристины Березовской KGallery показывает живопись и графику прославленного портретиста Зинаиды Серебряковой — одной из немногих женщин, входивших в объединение «Мир искусства». На выставке, собранной из частных собраний Ленинграда-Санкт-Петербурга, более 70-и работ в техниках масляной живописи, пастели, темперы, а также редкие фотографии и архивные материалы. Посмотреть на монументальное полотно «Спящая крестьянка», марокканскую серию, «Автопортрет с детьми» и многое другое пришли коллекционер Владимир Палеев, бизнесмен Иван Третьяков, продюсер Вячеслав Зильберборд.