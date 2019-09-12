Вернисаж выставки Зинаиды Серебряковой в KGallery
Галерея Кристины Березовской KGallery показывает живопись и графику прославленного портретиста Зинаиды Серебряковой — одной из немногих женщин, входивших в объединение «Мир искусства». На выставке, собранной из частных собраний Ленинграда-Санкт-Петербурга, более 70-и работ в техниках масляной живописи, пастели, темперы, а также редкие фотографии и архивные материалы. Посмотреть на монументальное полотно «Спящая крестьянка», марокканскую серию, «Автопортрет с детьми» и многое другое пришли коллекционер Владимир Палеев, бизнесмен Иван Третьяков, продюсер Вячеслав Зильберборд.
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Владимир Березовский
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Митя Харшак, Ника Мякиненкова
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Иван Третьяков, Вероника Третьякова, Елена Кузнецова
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Анна Ксенз
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Вячеслав Зильберборд
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Владимир Палеев
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Стелла Иванова
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Владимир Крутильников
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Ирина Жарина
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Игорь Суханов
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Юлия Абросимова
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Дарья Абросимова
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Леонид Носкин
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Игорь Полторак
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Алексей Германович, Вячеслав Ермолин
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Дарья Доманова
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Степан Мельников
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Алексей Чугин
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Карина Малышева
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Анна Мартынова
Фотограф: Дмитрий Колесов
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