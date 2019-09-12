Встреча с Александром Невзоровым в отеле «Астория»

Публицист Александр Невзоров и журналист Николай Усков перенесли спорные вопросы российской политики из кулуаров в чайную гостиную «Астории». В публичной беседе вспоминали 1990-е, критиковали опусы современных писателей, строили прагматичные прогнозы на будущее и, конечно, цинично шутили. Градус от резких высказываний «профессионального мерзавца» пытались снизить разговором о кинематографе, но Невзоров признался, что его мало интересует культура.