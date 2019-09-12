Встреча с Александром Невзоровым в отеле «Астория»
Публицист Александр Невзоров и журналист Николай Усков перенесли спорные вопросы российской политики из кулуаров в чайную гостиную «Астории». В публичной беседе вспоминали 1990-е, критиковали опусы современных писателей, строили прагматичные прогнозы на будущее и, конечно, цинично шутили. Градус от резких высказываний «профессионального мерзавца» пытались снизить разговором о кинематографе, но Невзоров признался, что его мало интересует культура.
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Наталья Цыпленко, Елена Марьяш
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Лидия Невзорова, Александр Невзоров-младший
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Иван Третьяков, Вероника Третьякова
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Константин Чубаров, Валерия Никольская
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Вера Шнайдер, Дмитрий Шнайдер
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Наталья Меньшикова
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Эрик Согомонян
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Ольга Никитченкова
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Григорий Сосновский
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Елена Фоменко
Фотограф: Денис Денисов
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