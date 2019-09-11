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Бизнес-завтрак MediaLink c солисткой Мариинского театра Ольгой Пудовой

Коммуникационное агентство MediaLink устроило первый бизнес-завтрак в рамках проекта ML-Lounge — сообщество друзей, участники которого будут обмениваться инсайдами и профессиональными навыками.

Специальной гостьей стала оперная дива Ольга Пудова, чье редкое колоратурное сопрано звучит в залах Мариинского театра, Венской, Парижской и Берлинской опер. На встрече с модератором встречи Надеждой Кожевниковой солистка рассказала, на каких мировых площадках выступать для международного признания, сохраняется ли тренд на осовременивание классических постановок и как личные отношения внутри театральной труппы отражаются на рабочих. Почти алхимическим мастерством превращения дневной одежды в вечернюю поделилась дизайнер Ия Йоц.

За кухню отвечал мишленовский шеф Климент Бруно. Почерк владельца прованского ресторана Chez Bruno гости легко узнали по составу блюд: трюфель — в каждом! Угощали тартином с икрой, скрэмблом и кремом «Англез».

  • Ия Йоц

  • Максим Ефимов

  • Анна Маркевич

  • Анна Ясельман

  • Анна Михайлова, Денис Войтов 

  • Ольга Пудова

  • Инна Тарасова

  • Людмила Тимофеева, Людмила Фомичева, Юлия Фесенко, Марина Похвалинская

  • Татьяна Долженко

Фотограф: Михаил Вильчук

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Автор: Leontiy Kasatkin
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