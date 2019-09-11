Бизнес-завтрак MediaLink c солисткой Мариинского театра Ольгой Пудовой

Коммуникационное агентство MediaLink устроило первый бизнес-завтрак в рамках проекта ML-Lounge — сообщество друзей, участники которого будут обмениваться инсайдами и профессиональными навыками.

Специальной гостьей стала оперная дива Ольга Пудова, чье редкое колоратурное сопрано звучит в залах Мариинского театра, Венской, Парижской и Берлинской опер. На встрече с модератором встречи Надеждой Кожевниковой солистка рассказала, на каких мировых площадках выступать для международного признания, сохраняется ли тренд на осовременивание классических постановок и как личные отношения внутри театральной труппы отражаются на рабочих. Почти алхимическим мастерством превращения дневной одежды в вечернюю поделилась дизайнер Ия Йоц.

За кухню отвечал мишленовский шеф Климент Бруно. Почерк владельца прованского ресторана Chez Bruno гости легко узнали по составу блюд: трюфель — в каждом! Угощали тартином с икрой, скрэмблом и кремом «Англез».