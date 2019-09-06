Коктейль с Покрасом Лампасом в Comme des Garçons

Comme des Garçons устроил коктейль в честь открытия в бутике поп-ап инсталляции Покраса Лампаса. Каллиграф стал автором рекламной кампании, исполненной Рэи Кавакубо, и принтов в мужской коллекции Shirt. Познакомиться с новой эстетикой бренда (плиссированные платья слились с шерстяным жакетом, а кардиганы из мохера обрели миндалевидный узор пейсли) пришли владелица сети Babochka Хатуля Авсаджанашвили, светский аксакал Юрий Дормидошин, управляющая домом Carita Марина Железнова и другие.