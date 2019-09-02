Ужин в саду ландшафтного бюро «Мох»

Команда ландшафтного бюро «Мох» пригласила друзей провести последние часы лета в оазисе из десятка обитателей учебника по ботанике. На ужине в образцовом саду, разбитом архитекторами бюро в Ольгино, овации гостей делили актриса Нино Нинидзе и шеф ресторана Bourgeois Bohemians Артем Гребенщиков. Дочь «небесной ласточки» Ии Нинидзе представила авторское исполнение песен Cher и Guns N’ Roses, после чего в права вступил ужин из буратты с ревенем и клубникой, подкопченного свекольного крема и томленого бычьего хвоста с сезонными овощами.