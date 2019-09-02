Ужин в саду ландшафтного бюро «Мох»
Команда ландшафтного бюро «Мох» пригласила друзей провести последние часы лета в оазисе из десятка обитателей учебника по ботанике. На ужине в образцовом саду, разбитом архитекторами бюро в Ольгино, овации гостей делили актриса Нино Нинидзе и шеф ресторана Bourgeois Bohemians Артем Гребенщиков. Дочь «небесной ласточки» Ии Нинидзе представила авторское исполнение песен Cher и Guns N’ Roses, после чего в права вступил ужин из буратты с ревенем и клубникой, подкопченного свекольного крема и томленого бычьего хвоста с сезонными овощами.
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Иван Аксенов,Нино Нинидзе
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Артем Гребенщиков
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Анна Нова, Олег Баринов
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Наталья Цыпленко
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Дан Мирон
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Нино Нинидзе
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Эрик Согомонян
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Алексей Городнев, Елизавета Шилова
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Максим Быков
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Слава Валовень, Анна Кирикова
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Ольга Шилова
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Юрий Фоменко
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Анна Миронова
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Мария Клюкина
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Андрей Воронков, Виктория Воронкова
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Полина Стеняева, Ася Еремина
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Ольга Смирнова
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Сергей Козырев
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