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Ужин в саду ландшафтного бюро «Мох»

Команда ландшафтного бюро «Мох» пригласила друзей провести последние часы лета в оазисе из десятка обитателей учебника по ботанике. На ужине в образцовом саду, разбитом архитекторами бюро в Ольгино, овации гостей делили актриса Нино Нинидзе и шеф ресторана Bourgeois Bohemians Артем Гребенщиков. Дочь «небесной ласточки» Ии Нинидзе представила авторское исполнение песен Cher и Guns N’ Roses, после чего в права вступил ужин из буратты с ревенем и клубникой, подкопченного свекольного крема и томленого бычьего хвоста с сезонными овощами.

  • Слава Валовень, Анна Кирикова

  • Ольга Шилова

  • Юрий Фоменко

  • Анна Миронова

  • Мария Клюкина

  • Андрей Воронков, Виктория Воронкова

  • Полина Стеняева, Ася Еремина

  • Ольга Смирнова

  • Сергей Козырев

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Автор: Leontiy Kasatkin
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