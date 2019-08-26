В кинотеатре Mori Cinema прошел предпремьерный показ фильма «Последнее испытание». Картина рассказывает о захвате террористами дома культуры во время премьеры мюзикла. В съемках массовых сцен приняли участие люди, пережившие «Норд-Ост»: психологи советовали им преодолеть травмы, оказавшись в схожей трагической обстановке. Представлять работу Алексея Петрухина приехала Алиса Гребенщикова, исполнительница роли журналистки Аси. Актриса провела автограф-сессию и напомнила о событиях, которые легли в основу сюжета.