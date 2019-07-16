На музыкальном фестивале Park Live российский граффити-художник Константин Данилов, также известный как ZMOGK, создал новые работы прямо на глазах у зрителей. Герой и бренд объединились неслучайно — ZMOGK и glo постоянно стремятся выйти за рамки привычного и выступают за свободу самовыражения.

В первый день фестиваля, 12 июля, художник создал первую работу — абстракцию, которая отражает то, как художник видит бренд glo. Композиционной основой стал круг — неизменный символ всех работ ZMOGK и узнаваемый элемент девайса glo. «Круг как центр композиции очень удачно интегрирован в мою авторскую графику и встречается в ней всегда. В самом имени ZMOGK есть буква О, которая по сути является кругом. Как и в остальных работах, так и в настоящей, круг является неким центром, вокруг которого вращается остальная галактика форм и цвета», — говорит художник.

Особый интерес для художника представляет технологический прогресс: один из этапов его творчества — композиции с роботами. Инновационность девайса glo стала важной составляющей для переосмысления бренда и его трансформации в уникальный эскиз.