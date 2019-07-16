glo представил коллаборацию с современным художником Константином Даниловым
На музыкальном фестивале Park Live российский граффити-художник Константин Данилов, также известный как ZMOGK, создал новые работы прямо на глазах у зрителей. Герой и бренд объединились неслучайно — ZMOGK и glo постоянно стремятся выйти за рамки привычного и выступают за свободу самовыражения.
В первый день фестиваля, 12 июля, художник создал первую работу — абстракцию, которая отражает то, как художник видит бренд glo. Композиционной основой стал круг — неизменный символ всех работ ZMOGK и узнаваемый элемент девайса glo. «Круг как центр композиции очень удачно интегрирован в мою авторскую графику и встречается в ней всегда. В самом имени ZMOGK есть буква О, которая по сути является кругом. Как и в остальных работах, так и в настоящей, круг является неким центром, вокруг которого вращается остальная галактика форм и цвета», — говорит художник.
Особый интерес для художника представляет технологический прогресс: один из этапов его творчества — композиции с роботами. Инновационность девайса glo стала важной составляющей для переосмысления бренда и его трансформации в уникальный эскиз.
13 и 14 июля ZMOGK рисовал портрет участников нестандартной группы Die Antwoord. «У них сногсшибательные клипы. Та неистовая, дикая энергетика, которая бьет наотмашь из каждого кадра, эхом отражается во мне. Это вдохновило меня на создание граффити для glo», — рассказал Константин.
Коллаборация стала по-настоящему яркой благодаря использованию насыщенных цветов — характерному приему ZMOGK. И новые оттенки девайса glo mini — почти светящийся алый, холодный сапфировый синий, густой пурпурный, солнечный желтый, энергичный оранжевый, сочный зеленый и голубой — нашли в ней отражение.
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