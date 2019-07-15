Открытие фестиваля «Впередсмотрящий / The Lookout» на форту «Константин»
Форт «Константин» с непростым милитаристским прошлым, кажется, привык к новой реальности. Полуостров давно стал фестивальной площадкой, а в минувшие выходные еще и частью тотальной инсталляции. Северо-Западный филиал ГЦСИ на два дня привез первый сайт-специфик фестиваль «Впередсмотрящий / The Lookout»: современное искусство выставили в укреплениях, некогда служивших для защиты от нападения с моря.
Куратор фестиваля Елена Губанова пригласила к сотрудничеству восходящую звезду стрит-арта Владимира Абиха, композитора Владимир Раннева, одного из создателей концепции Павильона России в Венеции Александра Шишкина-Хокусая, мэтра петербургской арт-сцены Марину Алексееву и многих других. Художники создали пятнадцать объектов, вступающих в симбиоз с пространством форта: все они призваны осмыслить «память места», а также раскрыть понятия «границы», «горизонта» и отношения «свой — чужой».
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Мария Катц, Александр Евтошкин
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Елена Губанова
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Игорь Суханов
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Белла Рапопорт
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Наталья Лях
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Полина Данилова
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Ольга Зайцева
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Виктор Кудряшов, Любовь Васильева
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Сергей Катран
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Наталья Хвоенкова, Анна Заведий, Елена Филиппова
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Фотограф: Михаил Вильчук
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