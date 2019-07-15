Открытие фестиваля «Впередсмотрящий / The Lookout» на форту «Константин»

Форт «Константин» с непростым милитаристским прошлым, кажется, привык к новой реальности. Полуостров давно стал фестивальной площадкой, а в минувшие выходные еще и частью тотальной инсталляции. Северо-Западный филиал ГЦСИ на два дня привез первый сайт-специфик фестиваль «Впередсмотрящий / The Lookout»: современное искусство выставили в укреплениях, некогда служивших для защиты от нападения с моря.

Куратор фестиваля Елена Губанова пригласила к сотрудничеству восходящую звезду стрит-арта Владимира Абиха, композитора Владимир Раннева, одного из создателей концепции Павильона России в Венеции Александра Шишкина-Хокусая, мэтра петербургской арт-сцены Марину Алексееву и многих других. Художники создали пятнадцать объектов, вступающих в симбиоз с пространством форта: все они призваны осмыслить «память места», а также раскрыть понятия «границы», «горизонта» и отношения «свой — чужой».