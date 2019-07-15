18+

Gamma Festival на заводе Степана Разина

Главное действие четырехдневного фестиваля Gamma развернулось на первом в Российской Империи пивоваренном заводе имени Степана Разина. Все аркады и цеха памятника промышленной архитектуры «оживают» только раз в году — благодаря единению масштабной выставки современного искусства и лайн-апа из культовых игроков мировой техно-сцены. Среди них — кумир десятитысячных танцполов на лучших вечеринках планеты Dax J, итальянцы Boston 168, которые играют лайвы с использованием винтажных синтезаторов, Lutto Lento, переосмысляющий музыку американских индейцев.

Ядро музыкальной программы — модулярный концерт Anthony Child. Под своим именем англичанин играет очень «личные» концерты с глубокой и сильной электроникой. А искусственный интеллект — хэдлайнер сцены Gamma AI — предположил, как бы звучала музыка Баха, если бы композитор написал ее в наши дни.

  • Катрина Исаева

  • Ваня Ланских

  • Екатерина Сысойкина

  • Дарья Алексеева

  • Александр Ким

  • Виктор Демин, Ксения Лосева

  • Александра Генералова

  • Полина Данилова

  • Дарья Охрименко, Александр Бренер

  • Марина Внуковская

  • Виктория Рыжкова

  • Ева Арбер

  • Алина Перова, Анар Абдуллаев

  • Евгений Дятлов

  • Александра Балаева

  • Таисия Разумовская

  • Ларина Майнер

  • Яна Носова

  • Артем Поваляев, Наталья Лебедева

  • Даша Твердова

  • Кристина Чёрная

  • Туйаара Захарова

  • Алексей Карпов

  • Полина Кравченко

  • Дмитрий Мишин, Мэри Урбантсц

  • Надежда Некрасова

  • Роман Галеев, Анастасия Филиппова

  • Екатерина Калмыкова

  • Алексей Романов, Екатерина Романова

  • Никита Артикульный, Александра Михайлова, Наталья Бутина, Макс Цветков

  • Янита Назарова

  • Воронцова Марго

  • Ксения Качеева, Александр Антонов

  • Мария Клендер

  • Кирилл Мамаев, Соня Уколова

  • Яна Ермакова

Фотограф: Никита Шубный

Комментарии (0)
Автор: Leo Kasatkin
Опубликовано:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также