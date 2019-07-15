Gamma Festival на заводе Степана Разина

Главное действие четырехдневного фестиваля Gamma развернулось на первом в Российской Империи пивоваренном заводе имени Степана Разина. Все аркады и цеха памятника промышленной архитектуры «оживают» только раз в году — благодаря единению масштабной выставки современного искусства и лайн-апа из культовых игроков мировой техно-сцены. Среди них — кумир десятитысячных танцполов на лучших вечеринках планеты Dax J, итальянцы Boston 168, которые играют лайвы с использованием винтажных синтезаторов, Lutto Lento, переосмысляющий музыку американских индейцев.

Ядро музыкальной программы — модулярный концерт Anthony Child. Под своим именем англичанин играет очень «личные» концерты с глубокой и сильной электроникой. А искусственный интеллект — хэдлайнер сцены Gamma AI — предположил, как бы звучала музыка Баха, если бы композитор написал ее в наши дни.