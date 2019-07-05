Рейф Файнс пригласил друзей на показ своего фильма о Рудольфе Нурееве
Режиссер Рейф Файнс, «Собака.ru» и «Астория» пригласили друзей на закрытый показ фильма о Рудольфе Нурееве. «Белый ворон» — третья режиссерская работа Файнса — рассказывает о молодых годах величайшего танцовщика XX века, проведенных в Ленинграде, и о поворотном моменте в жизни Рудольфа — во время гастролей в Париже Нуреев просит политическое убежище, став одним из самых известных «невозвращенцев».
В ленинградские годы Рудик учится в Вагановском училище у педагога Александра Ивановича Пушкина, а затем становится солистом Кировского (Мариинского) театра. Роль Пушкина, чтобы «привлечь инвесторов», Файнс взял на себя (привет Евгению Онегину, которого ровно двадцать лет назад сыграл Рейф в фильме своей сестры Марты). Чулпан Хаматова получила роль жены Пушкина Ксении, танцовщик Казанского театра оперы и балета Олег Ивенко — Рудольфа Нуреева, Равшана Куркова — его матери. А Сергей Полунин, ради фильма ставший платиновым блондином, — артиста балета Кировского театра Юрия Соловьева.
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Рейф Файнс
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Елена Окутина, Артем Жданов
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Вера Зелинская, Рейф Файнс
На коктейле в «Англетере» по случаю неофициальной петербургской премьеры «Белого ворона» собрались деятели культуры, в том числе и те, кто помог Рейфу Файнсу снять картину в России: директор кинокомпании «Глобус-фильм» Наталья Смирнова, близкие друзья Рудольфа Нуреева Любовь и Леонид Романковы, художник-постановщик Вера Зелинская, а также солист Мариинского театра Филипп Степин, главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская и хореограф Максим Петров.
После показа в Angleterre Cinema Lounge был дан паблик-ток: Рейф Файнс рассказал редактору «Собака.ru» Виталию Котову о том, как он понимает гений Нуреева, почему он взял на роль Рудольфа дебютанта и как складывалось, а иногда и не складывалось финансирование фильма (после внезапного отказа петербургского бизнесмена в инвестициях, команда была вынуждена продолжить съемки Ленинграда в Белграде).
Тронутые фильмом и рассказом режиссера зрители требовали от Файнса ответа — почему он так любит Россию. «Как можно объяснить, почему ты кого-то любишь? Это просто любовь!» — ответил Рейф, и зал взорвался благодарными аплодисментами.
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Екатерина Сираканян, Лариса Дядькова, Манас Сираканян
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Нана Гвичия, Наталья Изотова, Елена Бельченко
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Ольга Аргун, Мартин Аргун
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Ксения Золотухина
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Наталья Шатрова
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Рейф Файнс
Меня привлек в Рудольфе Нурееве его несгибаемый дух, призвание, сила зова, которому он следовал. Я не знал ничего о танце, когда принимал решение снимать фильм про танцовщика. Это очень сложный мир, очень точный. Незнакомец, попавший в него, гуляет по краю пропасти.
Я мечтал сделать большую часть фильма в Санкт-Петербурге. Но это зависело от российского вложения. В какой-то момент один бизнесмен предложил покрыть половину бюджета, а потом переменил свое решение. Мы пытались получить русского инвестора, но, к сожалению, этого не произошло. В какой-то момент продюсер принял решение, что Белград, знакомый нам по предыдущим съемкам, становится решением проблем. Чтобы получить необходимую атмосферу, нам пришлось привезти туда всех русских артистов.
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Виталий Котов, Рейф Файнс
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Оксана Кравцова, Вероника Кравцова
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Максим Ефимов
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Вера Зелинская
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Полина Попова
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Роман Герасимов
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Любовь Романкова, Рейф Файнс
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Вадим Лобанов, Екатерина Лобанова
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Фотограф: Михаил Вильчук
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