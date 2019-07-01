Красная дорожка: гости премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в зоне ДЛТ (Видео)
В креативном пространстве «Севкабель Порт» 5 июля прошла ежегодная премия «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». Статуэтки в виде красной собаки, которые в этом году сделали студенты центра «Антон тут Рядом», получили сразу 50 дизайнеров, режиссеров, архитекторов и медиалидеров, которые изменили наш город за последний год. Перед НЕцеремонией в зоне красной дорожки, организованной нашим дресс-код партнером премии, универмагом ДЛТ, гостей встречал главный редактор sobaka.ru Михаил Стацюк.
«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга 2019»:
главный универмаг Петербурга ДЛТ,
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