Красная дорожка: гости премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в зоне ДЛТ (Видео)

В креативном пространстве «Севкабель Порт» 5 июля прошла ежегодная премия «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». Статуэтки в виде красной собаки, которые в этом году сделали студенты центра «Антон тут Рядом», получили сразу 50 дизайнеров, режиссеров, архитекторов и медиалидеров, которые изменили наш город за последний год. Перед НЕцеремонией в зоне красной дорожки, организованной нашим дресс-код партнером премии, универмагом ДЛТ, гостей встречал главный редактор sobaka.ru Михаил Стацюк.

