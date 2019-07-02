Финал проекта «2 СЦЕНА» в Каменноостровском театре
Лаборатория перфоманса Веры Мартынов «2 СЦЕНА», исследовавшая язык современного театра, завершила свою работу уикендом Gala Days. В первый день пространство Каменноостровского театра превратили в выставочный зал для мультимедийных инсталляций. Среди них работа Altar — взгляд американского художника Ричарда Гарета на ритуалы ночных клубов.
В рамках проекта «Сенсорная депривация» зрителям показали видеодокументацию серии перформансов, часть из которых провели в обветшалых особняках. Так, кураторы экспериментальной программы обращают внимание на состояние памятников архитектуры. А психогеографический анализ водной карты Петербурга от Алексея Коханова представил город как модель античного загробного мира.
Завершился двухдневный марафон главной премьерой месяца – шоу Иво Димчева. Радикальный перформер и квир-икона привез Live Solo Concert, с которым на гастролях по всему миру провозглашает свободу самовыражения.
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Алексей Коханов
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Лев Манович, Ханчжу Йим
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Мария Сергеева
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Надежда Шереметова
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Дмитрий Шубин
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Дмитрий Левин, Ирина Герасимова
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Наталья Каптур
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Вера Мартынов, Иво Димчев
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Наталья Федорова
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Михаил Железников
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Елена Юшина
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Аслан Гусейнов
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Валерия Тихонова
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Фотограф: Михаил Вильчук
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