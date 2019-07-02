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Финал проекта «2 СЦЕНА» в Каменноостровском театре

Лаборатория перфоманса Веры Мартынов «2 СЦЕНА», исследовавшая язык современного театра, завершила свою работу уикендом Gala Days. В первый день пространство Каменноостровского театра превратили в выставочный зал для мультимедийных инсталляций. Среди них работа Altar — взгляд американского художника Ричарда Гарета на ритуалы ночных клубов.

В рамках проекта «Сенсорная депривация» зрителям показали видеодокументацию серии перформансов, часть из которых провели в обветшалых особняках. Так, кураторы экспериментальной программы обращают внимание на состояние памятников архитектуры. А психогеографический анализ водной карты Петербурга от Алексея Коханова представил город как модель античного загробного мира.

Завершился двухдневный марафон главной премьерой месяца – шоу Иво Димчева. Радикальный перформер и квир-икона привез Live Solo Concert, с которым на гастролях по всему миру провозглашает свободу самовыражения.

Открытие мастерской «2 СЦЕНА» в Каменноостровском театре

  • Дмитрий Левин, Ирина Герасимова

  • Наталья Каптур

  • Вера Мартынов, Иво Димчев

  • Наталья Федорова

  • Михаил Железников

  • Елена Юшина

  • Аслан Гусейнов

  • Валерия Тихонова

Фотограф: Михаил Вильчук

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Автор: Leo Kasatkin
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