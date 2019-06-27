Летний коктейль на крыше отеля Kempinski Moika 22

Государственный Эрмитаж и отель Kempinski Moika 22 пригласили на специальный вернисаж недавно открывшейся выставки «Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры». Революционный проект, устанавливающий историческую справедливость, привез в Петербург прославленные шедевры классиков нового искусства. Среди них — «Марокканский триптих» Матисса, «Портрет Жанны Самари» Ренуара и «Портрет Амбруаза Воллара» Пикассо.

После экскурсии гости обменялись впечатлениями на панорамной террасе Bellevue. Ресторан с видом на Зимний дворец переживает второе рождение: изменения коснулись интерьера и меню, кухней теперь руководит мишленовский шеф Жан-Филипп Дюпа.

Первыми рецензентами блюд в прочтения маэстро современной французской кухни стали галеристка Марина Гисич, фотограф Евгения Мурашова, художественный руководитель фестиваля «Дягилев. Постскриптум» Наталья Метелица и другие.