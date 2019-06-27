Летний коктейль на крыше отеля Kempinski Moika 22
Государственный Эрмитаж и отель Kempinski Moika 22 пригласили на специальный вернисаж недавно открывшейся выставки «Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры». Революционный проект, устанавливающий историческую справедливость, привез в Петербург прославленные шедевры классиков нового искусства. Среди них — «Марокканский триптих» Матисса, «Портрет Жанны Самари» Ренуара и «Портрет Амбруаза Воллара» Пикассо.
После экскурсии гости обменялись впечатлениями на панорамной террасе Bellevue. Ресторан с видом на Зимний дворец переживает второе рождение: изменения коснулись интерьера и меню, кухней теперь руководит мишленовский шеф Жан-Филипп Дюпа.
Первыми рецензентами блюд в прочтения маэстро современной французской кухни стали галеристка Марина Гисич, фотограф Евгения Мурашова, художественный руководитель фестиваля «Дягилев. Постскриптум» Наталья Метелица и другие.
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Наталья Метелица, Екатерина Сираканян
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Саймон Загльманн
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Павел Даиси
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Мария Лимонова
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Анна Афанасьева, Алексей Ким
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Полина Бондарева, Елена Юшина
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Пётр Родионов, Мария Родионова
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Марина Гисич, Полина Бондарева, Елена Юшина
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Катрин Борисов
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Наталья Цебоева
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Юлия Абросимова
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Елена Кутукова
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Сергей Несвицкий, Мария Куликова
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Фотограф: Илья Круглянский
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