Гости гала-показа «Ассоциации» в Царском селе

Ежегодный проект «Ассоциации» в 11-й раз утвердил Царское село в статусе плавильного котла для искусства и моды: в преобразованном режиссером Сергеем Луковским ансамбле Екатеринского парка свои коллекции показали Леонид Алекссев, Татьяна Парфенова, Лилия Киселенко, Янис Чамалиди и Стас Лопаткин. Темой дефиле этого сезона стала «Царская ложа», превнесшая в работы дизайнеров мотивы императорских театров. После завершения закрытого гала-показа в Большом зале дворца, гости направились в Камеронову галерею, где рукоплескали вручению царскосельских пионов участникам «Ассоциаций».