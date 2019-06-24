Гости гала-показа «Ассоциации» в Царском селе
Ежегодный проект «Ассоциации» в 11-й раз утвердил Царское село в статусе плавильного котла для искусства и моды: в преобразованном режиссером Сергеем Луковским ансамбле Екатеринского парка свои коллекции показали Леонид Алекссев, Татьяна Парфенова, Лилия Киселенко, Янис Чамалиди и Стас Лопаткин. Темой дефиле этого сезона стала «Царская ложа», превнесшая в работы дизайнеров мотивы императорских театров. После завершения закрытого гала-показа в Большом зале дворца, гости направились в Камеронову галерею, где рукоплескали вручению царскосельских пионов участникам «Ассоциаций».
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Ирина Селюта
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Мэган Виртанен (историк моды), Максим Кривошеев
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Анатоль Вовк, Алена Бараш
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Александра Соколова
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Ольга Зелинская, Виктория Петрова
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Ирина Начарова
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Ольга Довгарь, Александр Воронко
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Анастасия Саутова
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Фотограф: Дмитрий Колесов
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