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Гости гала-показа «Ассоциации» в Царском селе

Ежегодный проект «Ассоциации» в 11-й раз утвердил Царское село в статусе плавильного котла для искусства и моды: в преобразованном режиссером Сергеем Луковским ансамбле Екатеринского парка свои коллекции показали Леонид Алекссев, Татьяна ПарфеноваЛилия КиселенкоЯнис Чамалиди и Стас Лопаткин. Темой дефиле этого сезона стала «Царская ложа», превнесшая в работы дизайнеров мотивы императорских театров. После завершения закрытого гала-показа в Большом зале дворца, гости направились в Камеронову галерею, где рукоплескали вручению царскосельских пионов участникам «Ассоциаций».

«Ассоциации-2019»: «Танец» Матисса, «Чайка» Чехова и музыка Shortparis

  • Александр Вольтман, Алексей Никульшин

  • Артем Матушкин

  • Илья Бойков, Динара Муратова, Антон Микульский

  • Алла Шебанова

  • Юлия Барбер, Дмитрий Ченжеев

  • Кристиан Ремон

  • Елена Чемолова

Фотограф: Дмитрий Колесов

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Автор: Leo Kasatkin
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