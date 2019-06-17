18+

Как прошла вечеринка Day Off x Secretsundaze в «Севкабель Порту»

Команда Roots United устроила генеральную репетиция одного из главных опэн-эйр лета — фестиваля Present Perfect.

Прошлогодний фурор дебютного Day Off заставил организаторов расширить пространство до трех сцен. Главная, за которую взялась британская формация Secretsundaze, расположилась на набережной с видом на порт и проходящие корабли. Здесь сеты отыграли светоч, придумавший культовое радиошоу Beats In Space, Тим Суини и хаус-продюсер новой школы Энтони Нейплс. Позже приглашенные звезды присоединились к локальным в баре «Мачты», который работал как мобильный радио-хаб Test FM. Третью сцену, размещенную в секретном дворе, отдали в распоряжение резидентам Roots United и колумбийца Vandel.

А ровно в полночь, сразу после завершения основной программы Day Off, московский союз медиахудожников Fluks оживил любимые муралы на стенах «Севкабель Порта» и показал полный лайн-ап будущего Present Perfect Festival.

  • YANA SHU ADHD

  • Джеймс Пристли

  • Александр Обольский

  • Sima Jundulaite

  • Антон Питон, Савва Савва

  • Татьяна Алексеева 

  • Виктория Чураева, Роман Немов 

  • Рената Шульга

  • Максим Козлов, Ирена Азаркевич, Владимир Новиков

  • Дарья Масцевая

  • Крис Шапиро

  • Ольга Угарова

  • Полина Данилова

  • Андрей Михайлов

  • Виктория Сергеева, Виктория Соболева

  • Владимир Джипси 

  • Евгений Белексов, Александра Польская

  • Софья Мараева, Александра Калачева

Фотограф: Никита Шубный

Комментарии (0)
Автор: Leo Kasatkin
Опубликовано:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также