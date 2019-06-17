Как прошла вечеринка Day Off x Secretsundaze в «Севкабель Порту»
Команда Roots United устроила генеральную репетиция одного из главных опэн-эйр лета — фестиваля Present Perfect.
Прошлогодний фурор дебютного Day Off заставил организаторов расширить пространство до трех сцен. Главная, за которую взялась британская формация Secretsundaze, расположилась на набережной с видом на порт и проходящие корабли. Здесь сеты отыграли светоч, придумавший культовое радиошоу Beats In Space, Тим Суини и хаус-продюсер новой школы Энтони Нейплс. Позже приглашенные звезды присоединились к локальным в баре «Мачты», который работал как мобильный радио-хаб Test FM. Третью сцену, размещенную в секретном дворе, отдали в распоряжение резидентам Roots United и колумбийца Vandel.
А ровно в полночь, сразу после завершения основной программы Day Off, московский союз медиахудожников Fluks оживил любимые муралы на стенах «Севкабель Порта» и показал полный лайн-ап будущего Present Perfect Festival.
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Джайлс Смит
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Наталья Наговицына, Артем Крючков
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Изабелла Зенкер
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Нина Квасняк
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Анастасия Иоффе, Илья Иоффе
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Екатерина Резникова
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Максим Козлов, Ирена Азаркевич, Владимир Новиков
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Дарья Масцевая
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Крис Шапиро
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Ольга Угарова
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Фотограф: Никита Шубный
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