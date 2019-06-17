Вечеринка-закрытие гастрономического фестиваля Gourmet Days

Фестиваль Gourmet Days уже третий год знакомит город с его гастрономическим будущем. В честь завершения очередного саммита в арт-пространстве Grebeshki прошла вечеринка с лайн-апом из десяти шефов завтрашнего дня, на которых «Собака.ru» ставит ва-банк. На своих станциях готовили специально разработанное фестивальное меню Виктор Гусев из «Мечтателей», выходец из White Rabbit Family Евгений Козубов, посол новой скандинавской кухни Алексей Алексеев и многие другие. Музыкальную часть гранд-финала возглавила группа «Меджикул».