Вечеринка-закрытие гастрономического фестиваля Gourmet Days
Фестиваль Gourmet Days уже третий год знакомит город с его гастрономическим будущем. В честь завершения очередного саммита в арт-пространстве Grebeshki прошла вечеринка с лайн-апом из десяти шефов завтрашнего дня, на которых «Собака.ru» ставит ва-банк. На своих станциях готовили специально разработанное фестивальное меню Виктор Гусев из «Мечтателей», выходец из White Rabbit Family Евгений Козубов, посол новой скандинавской кухни Алексей Алексеев и многие другие. Музыкальную часть гранд-финала возглавила группа «Меджикул».
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Дмитрий Блинов, Игорь Павлов, Роман Рэдмен, Ренат Маликов
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Михаил Стацюк, Людмила Иванова
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Олег Сапронов
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Арслан Бердиев, Елена Иванова
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Полина Толстун, Александра Большакова
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Эльдар Мурадов
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Ксения Гощицкая, Виталий Ерошеня
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Андрей Телеш
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Ислам Юсупов
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Роман Карплюк, Илья Дугин
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Артем Перук, Игорь Зернов
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Дмитрий Богачев
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Эдуард Федоров
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Анастасия Павленкова, Александр Иорданов, Екатерина Суменкова
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Софья Петрова
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Евгений Литвяк
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Александра Флейшман, Сергей Флейшман
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Марат Кортез
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Дарья Смирнова
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Эльвира Риа
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Марина Савицкая, Ирина Манчук
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Дарья Сушинская, Мария Петрова
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Маргарита Осовская, Ирина Токмачева
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Ольга Баландина
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Арина Сумкина
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Полина Попова
Фотограф: Александр Попов
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