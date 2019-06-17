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Вечеринка-закрытие гастрономического фестиваля Gourmet Days

Фестиваль Gourmet Days уже третий год знакомит город с его гастрономическим будущем. В честь завершения очередного саммита в арт-пространстве Grebeshki прошла вечеринка с лайн-апом из десяти шефов завтрашнего дня, на которых «Собака.ru» ставит  ва-банк. На своих станциях готовили специально разработанное фестивальное меню Виктор Гусев из «Мечтателей», выходец из White Rabbit Family Евгений Козубов, посол новой скандинавской кухни Алексей Алексеев и многие другие. Музыкальную часть гранд-финала возглавила группа «Меджикул».

  • Андреа Петрини

  • Мадина Кажимова, Анна Долгушина

  • Иннокентий Регентов, Иван Мирошниченко

  • Евгений Козубов, Илья Елефтериади

  • Виктория Мосина, Антон Вилимонов, Алексей Лосев

  • Павел Гапоненко

  • Виктор Гусев

  • Евгений Нам, Никита Лопатин

  • Евгений Лашкин, Руслан Бабаджанов

  • Евгений Литвяк

  • Александра Флейшман, Сергей Флейшман

  • Марат Кортез

  • Дарья Смирнова

  • Эльвира Риа

  • Марина Савицкая, Ирина Манчук

  • Дарья Сушинская, Мария Петрова

  • Маргарита Осовская, Ирина Токмачева

  • Ольга Баландина

  • Арина Сумкина

  • Полина Попова

  • Надежда Третьякова

Фотограф: Александр Попов

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Автор: Leo Kasatkin
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