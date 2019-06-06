Все гости премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2019. Часть I

Мы собрали все (без исключения!) кадры гостей торжественной «Нецеремонии» в двух частях. Вторую вы можете увидеть здесь. Смотрите также первый, второй и третий официальные репортажи с красной дорожки «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» и фото всех лауреатов премии.