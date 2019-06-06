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Все гости премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2019. Часть I

Мы собрали все (без исключения!) кадры гостей торжественной «Нецеремонии» в двух частях. Вторую вы можете увидеть здесь. Смотрите также первый, второй и третий официальные репортажи с красной дорожки «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» и фото всех лауреатов премии.

«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга 2019»:

главный универмаг Петербурга ДЛТ,

Испанский Ювелирный Дом TOUS,

Nespresso,

Премиальные классы Яндекс. Такси,

Группу компаний Stroganoff Group.

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Автор: Leo Kasatkin
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