Все гости премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2019. Часть I
Мы собрали все (без исключения!) кадры гостей торжественной «Нецеремонии» в двух частях. Вторую вы можете увидеть здесь. Смотрите также первый, второй и третий официальные репортажи с красной дорожки «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» и фото всех лауреатов премии.
«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга 2019»:
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