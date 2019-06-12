Торжественный ужин в честь визита директора «Лувр Абу-Даби» Мануэля Рабате

В рамках образовательной программы New Now Манеж посетил директор музея «Лувр Абу-Даби» Мануэль Рабате. В приветственном слове он выразил благодарность городу за прием, ведь именно с Петербурга началось сотрудничество молодой институции с Россией.



В честь визита Рабате почетные гости, среди которых были директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, комиссар павильона России в Венеции Семен Михайловский, галеристка Марина Гисич, отправились на закрытый прием. За ужином-дискуссией лидеры арт-сообщества чествовали пассионариев, сближающих народы вне зависимости от цивилизации или времени и наметили высадку петербургского десанта в Арабских Эмиратах в ноябре этого года — во время проведения Abu Dhabi Art Week.