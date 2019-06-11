Концерт группировки «Ленинград» в ресторане Ginza
Особенно в дни ПМЭФ, богатые на приемы и вечеринки, организаторы жалуют «Ленинград». Благодаря Сергею Шнурову культурная программа обрела кольцевую композицию: в нулевой день группировка выступила на приеме оргкомитета в комплексе Royal Beach, а в завершение форума устроила встречу без галстуков в ресторане Ginza.
Фронтмен «Ленинграда» делегатам в костюмах предоставил абсолютную свободу — добрым словом подбадривал бизнесменов, утомившихся на панельных дискуссиях, и звал присоединиться к танцам на столах. Посетила вечер без цензуры и чета Невзоровых: Александр Глебович даже взял на себя игру на бас-барабане и поднялся на сцену во время любимой песни «Любит наш народ».
-
-
-
Алена Мельникова, Марк Лапин, Юрий Михайлов
-
Мария Грудина, Елена Боброва
-
Александр Раппопорт
-
Илья Рогачевский
-
Елена Коробова
-
Антон Именнов, Валерий Зинченко
-
Сергей Шнуров (Музыкант), Александр Степанов
-
Владислав Клим, Тамара Картамышева, Владислав Кудрявцев
-
Анастасия Петрук, Анна Малинина
-
Маша Тронина
-
Юрий Ефимов, Полина Попова
-
Жанна Герцовская, Алиса Герцовская
-
Елена Авдеева, Паола Парфарова
-
Марк Темкин, Константин Бобылев, Михаил Лапшин
-
Анна Мишанова, Ксения Князева
Фотограф: Александр Попов
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.