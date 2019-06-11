Концерт группировки «Ленинград» в ресторане Ginza

Особенно в дни ПМЭФ, богатые на приемы и вечеринки, организаторы жалуют «Ленинград». Благодаря Сергею Шнурову культурная программа обрела кольцевую композицию: в нулевой день группировка выступила на приеме оргкомитета в комплексе Royal Beach, а в завершение форума устроила встречу без галстуков в ресторане Ginza.

Фронтмен «Ленинграда» делегатам в костюмах предоставил абсолютную свободу — добрым словом подбадривал бизнесменов, утомившихся на панельных дискуссиях, и звал присоединиться к танцам на столах. Посетила вечер без цензуры и чета Невзоровых: Александр Глебович даже взял на себя игру на бас-барабане и поднялся на сцену во время любимой песни «Любит наш народ».