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Концерт группировки «Ленинград» в ресторане Ginza

Особенно в дни ПМЭФ, богатые на приемы и вечеринки, организаторы жалуют «Ленинград». Благодаря Сергею Шнурову культурная программа обрела кольцевую композицию: в нулевой день группировка выступила на приеме оргкомитета в комплексе Royal Beach, а в завершение форума устроила встречу без галстуков в ресторане Ginza.

Фронтмен «Ленинграда» делегатам в костюмах предоставил абсолютную свободу — добрым словом подбадривал бизнесменов, утомившихся на панельных дискуссиях, и звал присоединиться к танцам на столах. Посетила вечер без цензуры и чета Невзоровых: Александр Глебович даже взял на себя игру на бас-барабане и поднялся на сцену во время любимой песни «Любит наш народ».  

  • Владислав Клим, Тамара Картамышева, Владислав Кудрявцев

  • Анастасия Петрук, Анна Малинина

  • Маша Тронина

  • Юрий Ефимов, Полина Попова

  • Жанна Герцовская, Алиса Герцовская

  • Елена Авдеева, Паола Парфарова

  • Марк Темкин, Константин Бобылев, Михаил Лапшин

  • Анна Мишанова, Ксения Князева

  • Екатерина Цой

  • Татьяна Зенина, Надежда Хлобыстова, Игорь Алешкин

  • Олеся Кошкарова

  • Сергей Шнуров

  • Андрей Сенаторов 

  • Виктория Финк

  • Анна Малинина

Фотограф: Александр Попов

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Автор: Leo Kasatkin
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